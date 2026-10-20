ETV Bharat / Videos

मणिपुर: इंफाल ईस्ट में उग्रवादियों की गोलीबारी में मैतेई समुदाय के 3 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
MEITEI VILLAGERS KILLED IN IMPHAL EAST (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2026 at 4:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मणिपुर के इंफाल ईस्ट जिले के सागोलमांग इलाके में सुनुरोक पहाड़ियों के पास उग्रवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी में मैतेई समुदाय के तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र में लकड़ी इकट्ठा करने गए थे, तभी अज्ञात उग्रवादियों ने उन पर हमला बोल दिया। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने शवों को मुख्यमंत्री आवास के मुख्य गेट के बाहर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। खुरई लामलोंग में सड़क जाम और एमा कीथेल बाजार में महिलाओं के प्रदर्शन के कारण शहर के कई बाजार बंद रहे। इस बीच, मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना और सुरक्षा व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा की। कांग्रेस ने इस हालात पर राज्य सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है।

मणिपुर के इंफाल ईस्ट जिले के सागोलमांग इलाके में सुनुरोक पहाड़ियों के पास उग्रवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी में मैतेई समुदाय के तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र में लकड़ी इकट्ठा करने गए थे, तभी अज्ञात उग्रवादियों ने उन पर हमला बोल दिया। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने शवों को मुख्यमंत्री आवास के मुख्य गेट के बाहर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। खुरई लामलोंग में सड़क जाम और एमा कीथेल बाजार में महिलाओं के प्रदर्शन के कारण शहर के कई बाजार बंद रहे। इस बीच, मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना और सुरक्षा व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा की। कांग्रेस ने इस हालात पर राज्य सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है।

For All Latest Updates

TAGGED:

IMPHAL EAST ATTACK
MEITEI COMMUNITY
MANIPUR NEWS
मैतेई समुदाय के 3 लोगों की मौत
MANIPUR VIOLENCE

संबंधित ख़बरें

HOME MINISTRY ADVISORY ON DEEPFAKE ADS

सोशल मीडिया पर डीपफेक वीडियो से हो रही ठगी: गृह मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्रियों के फर्जी विज्ञापनों से रहें सावधान

October 20, 2026 at 4:27 PM IST
DELHI TO SRINAGAR BUS STONENING INCIDENT IN LUDHIANA

दिल्ली से श्रीनगर जा रही बसों पर लगातार दूसरे दिन पथराव, लुधियाना में भी बस को बनाया गया निशाना

October 20, 2026 at 12:15 PM IST
गिरफ्तार शूटरों ने खोले राज

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की इनसाइड स्टोरी: गिरफ्तार शूटरों ने खोले राज, कहा- सीक्रेट 'जंगी ऐप' के जरिए जुड़ा था USA में बैठा अनिल पंडित

October 19, 2026 at 11:03 PM IST
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली हमले की जिम्मेदारी

लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमले की जिम्मेदारी, कहा- 'जो भी सलमान के साथ काम करेगा उसे मार देंगे'

October 19, 2026 at 11:02 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.