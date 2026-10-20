मणिपुर: इंफाल ईस्ट में उग्रवादियों की गोलीबारी में मैतेई समुदाय के 3 लोगों की मौत, मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन

मणिपुर के इंफाल ईस्ट जिले के सागोलमांग इलाके में सुनुरोक पहाड़ियों के पास उग्रवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी में मैतेई समुदाय के तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र में लकड़ी इकट्ठा करने गए थे, तभी अज्ञात उग्रवादियों ने उन पर हमला बोल दिया। इस घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने शवों को मुख्यमंत्री आवास के मुख्य गेट के बाहर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। खुरई लामलोंग में सड़क जाम और एमा कीथेल बाजार में महिलाओं के प्रदर्शन के कारण शहर के कई बाजार बंद रहे। इस बीच, मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना और सुरक्षा व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा की। कांग्रेस ने इस हालात पर राज्य सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है।