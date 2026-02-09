मणिपुर के उखरुल जिले के अलग-अलग हिस्सों में सोमवार को भी तनाव बना रहा. अधिकारियों ने बताया कि बीच-बीच में हुई झड़पों और नगा और कुकी आदिवासी समुदायों के कम से कम 20 घरों को जला दिए जाने के बाद तनाव बना हुआ है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध हथियारबंद उग्रवादियों ने रविवार रात उखरुल जिले के लिटन सारेइखोंग गांव में कई घरों में आग लगा दी, जब तांगखुल नागा समुदाय के एक सदस्य पर लोगों के एक ग्रुप ने हमला किया. रविवार शाम और रात को, नगा और कुकी आदिवासी समूहों ने लिटन गांव में जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद जिला प्रशासन ने रोक लगाने के आदेश दे दिए. तांगखुल मणिपुर की सबसे बड़ी नागा जनजाति है, जबकि लिटन सारेइखोंग में ज़्यादातर कुकी समुदाय के लोग रहते हैं. मणिपुर के उप-मुख्यमंत्री लोसी डिखो, जो एक नगा नेता भी हैं, रविवार से ही अशांत इलाके में डेरा डाले हुए हैं और तनाव को कम करने में मदद के लिए स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सोमवार को लिटन पुलिस स्टेशन में स्थानीय निवासियों के साथ एक आपातकालीन बैठक भी की गई. महादेव, लाम्बुई, शांगकाई और लिटन गांव की ओर जाने वाले दूसरे इलाकों में और केंद्रीय फोर्स तैनात की गई हैं, ताकि तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके.