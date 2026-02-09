ETV Bharat / Videos

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 20 घरों को जलाने के बाद उखरुल में तनाव, झड़प - TENSION AND CLASHES IN MANIPUR

20 घरों को जलाने के बाद उखरुल में तनाव, झड़प (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 9:27 PM IST

 मणिपुर के उखरुल जिले के अलग-अलग हिस्सों में सोमवार को भी तनाव बना रहा. अधिकारियों ने बताया कि बीच-बीच में हुई झड़पों और नगा और कुकी आदिवासी समुदायों के कम से कम 20 घरों को जला दिए जाने के बाद तनाव बना हुआ है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध हथियारबंद उग्रवादियों ने रविवार रात उखरुल जिले के लिटन सारेइखोंग गांव में कई घरों में आग लगा दी, जब तांगखुल नागा समुदाय के एक सदस्य पर लोगों के एक ग्रुप ने हमला किया. रविवार शाम और रात को, नगा और कुकी आदिवासी समूहों ने लिटन गांव में जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद जिला प्रशासन ने रोक लगाने के आदेश दे दिए. तांगखुल मणिपुर की सबसे बड़ी नागा जनजाति है, जबकि लिटन सारेइखोंग में ज़्यादातर कुकी समुदाय के लोग रहते हैं. मणिपुर के उप-मुख्यमंत्री लोसी डिखो, जो एक नगा नेता भी हैं, रविवार से ही अशांत इलाके में डेरा डाले हुए हैं और तनाव को कम करने में मदद के लिए स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं. स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सोमवार को लिटन पुलिस स्टेशन में स्थानीय निवासियों के साथ एक आपातकालीन बैठक भी की गई. महादेव, लाम्बुई, शांगकाई और लिटन गांव की ओर जाने वाले दूसरे इलाकों में और केंद्रीय फोर्स तैनात की गई हैं, ताकि तनाव को और बढ़ने से रोका जा सके और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके.

TENSION AND CLASHES IN MANIPUR
MANIPUR
UKHRUL
मणिपुर में तनाव
TENSION AND CLASHES IN MANIPUR

ETV Bharat Hindi Team

