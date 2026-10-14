मणिपुर में शांति की गुहार, दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का छलका दर्द, कहा- सरकार दे ध्यान
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Published : October 14, 2026 at 11:57 AM IST
राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच मणिपुर से आए छात्रों ने राज्य में शांति बहाल करने की जोरदार मांग उठाई है। प्रदर्शन में शामिल हुए कुकी और मैतेई समुदायों के युवाओं ने आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि मणिपुर में भी सभी लोग वैसे ही मिलजुलकर रहें जैसे वे दिल्ली में दोस्त बनकर रहते हैं। छात्रों ने पिछले तीन सालों से जारी जातीय हिंसा, सैकड़ों लोगों की मौत और भारी विस्थापन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से अपील की है कि वे मणिपुर की स्थिति पर तुरंत ध्यान दें और वहां स्थायी शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएं।
राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच मणिपुर से आए छात्रों ने राज्य में शांति बहाल करने की जोरदार मांग उठाई है। प्रदर्शन में शामिल हुए कुकी और मैतेई समुदायों के युवाओं ने आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए कहा कि वे चाहते हैं कि मणिपुर में भी सभी लोग वैसे ही मिलजुलकर रहें जैसे वे दिल्ली में दोस्त बनकर रहते हैं। छात्रों ने पिछले तीन सालों से जारी जातीय हिंसा, सैकड़ों लोगों की मौत और भारी विस्थापन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से अपील की है कि वे मणिपुर की स्थिति पर तुरंत ध्यान दें और वहां स्थायी शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाएं।