मणिपुर में 3 दिन चला संयुक्त अभियान, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद - MANIPUR OPERATION
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Published : June 23, 2026 at 8:09 PM IST
मणिपुर के कांगपोकपी जिले में सुरक्षा बलों ने तीन दिन तक चला बड़ा संयुक्त उग्रवाद विरोधी अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया. भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आरएएफ, कोबरा और मणिपुर पुलिस की टीमों ने कई जिलों में समुद्री अभियान अभियान चलाया. ऑपरेशन के दौरान उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और भारी मात्रा में हथियार तथा गोला-बारूद बरामद किए गए. जब्त हथियारों में AK-47 राइफल, M4 कार्बाइन, SLR और अन्य आधुनिक हथियार शामिल हैं. अधिकारियों ने इसे राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में बड़ी सफलता बताया है. सुरक्षा बलों ने कहा कि उग्रवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे.
मणिपुर के कांगपोकपी जिले में सुरक्षा बलों ने तीन दिन तक चला बड़ा संयुक्त उग्रवाद विरोधी अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया. भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आरएएफ, कोबरा और मणिपुर पुलिस की टीमों ने कई जिलों में समुद्री अभियान अभियान चलाया. ऑपरेशन के दौरान उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और भारी मात्रा में हथियार तथा गोला-बारूद बरामद किए गए. जब्त हथियारों में AK-47 राइफल, M4 कार्बाइन, SLR और अन्य आधुनिक हथियार शामिल हैं. अधिकारियों ने इसे राज्य में शांति बहाल करने की दिशा में बड़ी सफलता बताया है. सुरक्षा बलों ने कहा कि उग्रवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे.