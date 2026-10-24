पत्थर से शंख जैसी मधुर धुन निकालने वाले माणिक कर्मकार की अनूठी कला, राष्ट्रपति पुरस्कार से हो चुके हैं सम्मानित

पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के 64 वर्षीय माणिक कर्मकार अपनी अद्भुत कला से पत्थर में जान फूंक रहे हैं। महज 12 साल की उम्र में पिता से सीखी इस कला के जरिए वे पत्थर को तराशकर ऐसा शंख बनाते हैं जिससे मधुर ध्वनि निकलती है। उनकी इस उत्कृष्ट कला के लिए उन्हें साल 1993 में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके बनाए इन अनोखे पत्थर के शंखों की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक है, जिनकी कीमत करीब 7 हजार रुपये तक होती है। माणिक न केवल अपनी पुश्तैनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि अन्य युवाओं को भी यह हुनर सिखाकर इस पारंपरिक कला को जीवित रखने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं।