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कर्नाटक के मंगलुरु रिफाइनरी में जोरदार धमाका, कई किमी दूर तक दिखा काला धुआं, घरों के शीशे टूटे

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रिफाइनरी में जोरदार धमाका (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2026 at 10:03 AM IST

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कर्नाटक के मंगलुरु में बुधवार को मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड परिसर में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. धमाका इतना भयंकर था कि आसपास के इलाकों में तेज कंपन महसूस किया गया और कई किलोमीटर दूर तक आसमान में घना काला धुआं उठता दिखाई दिया. इस धमाके का खौफनाक असर मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रशासनिक कार्यालय और जोकट्टे इलाके तक देखने को मिला, जहां कई घरों और पंचायत भवन के शीशे टूट गए.

MRPL प्रबंधन ने घटना की पुष्टि की है और विशेषज्ञों की टीम धमाके के कारणों तकनीकी खराबी या प्रेशर बढ़ने की जांच कर रही है. राहत और बचाव के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड और सुरक्षाकर्मी तैनात हैं.

कर्नाटक के मंगलुरु में बुधवार को मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड परिसर में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. धमाका इतना भयंकर था कि आसपास के इलाकों में तेज कंपन महसूस किया गया और कई किलोमीटर दूर तक आसमान में घना काला धुआं उठता दिखाई दिया. इस धमाके का खौफनाक असर मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रशासनिक कार्यालय और जोकट्टे इलाके तक देखने को मिला, जहां कई घरों और पंचायत भवन के शीशे टूट गए.

MRPL प्रबंधन ने घटना की पुष्टि की है और विशेषज्ञों की टीम धमाके के कारणों तकनीकी खराबी या प्रेशर बढ़ने की जांच कर रही है. राहत और बचाव के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड और सुरक्षाकर्मी तैनात हैं.

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