मंडला: बस स्टैंड के पास शनिवार की देर रात एक दुकान के सामने खड़े लोगों को तेज रफ्तार और बेकाबू स्कॉर्पियो ने कुचल दिया. अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 4 दोपहिया वाहनों को भी टक्कर मार दी, जो खिलौनों की तरह हवा में उछल गईं. इस घटना में मौके पर ही 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और मामले को नियंत्रित किया. सिटी कोतवाली निरीक्षक सफीक खान ने बताया कि "घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. इसके साथ ही मामला दर्ज कर स्कॉर्पियो वाहन चालक को हिरासत में लिया है. घटना की जांच की जा रही है."