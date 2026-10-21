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मंडला में जांबाजों को नमन, देश की हिफाजत में जान कुर्बान करने वाले शहीदों के किया गया याद

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देश की हिफाजत में जान कुर्बान करने वाले शहीदों के किया गया याद (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 21, 2026 at 4:47 PM IST

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मंडला: देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर जवानों की शहादत को देश कभी नहीं भूल सकता. उनकी कुर्बानी हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी. मंडला पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर ऐसे ही वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस दौरान देश के 154 और मध्य प्रदेश के 9 वीर शहीदों को नमन किया गया. शहीदों के परिजनों का सम्मान कर उनके त्याग और बलिदान को सलाम किया गया. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जवान मौजूद रहे. वर्दी भले ही खामोश हो जाए, लेकिन शहादत की कहानी कभी खामोश नहीं होती. पुलिस स्मृति दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा के पीछे किसी जवान का साहस, किसी मां की ममता, किसी पत्नी का इंतजार और किसी परिवार का अधूरा संसार छिपा हो सकता है. 

मंडला: देश की सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर जवानों की शहादत को देश कभी नहीं भूल सकता. उनकी कुर्बानी हर भारतीय के दिल में हमेशा जिंदा रहेगी. मंडला पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर ऐसे ही वीर सपूतों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस दौरान देश के 154 और मध्य प्रदेश के 9 वीर शहीदों को नमन किया गया. शहीदों के परिजनों का सम्मान कर उनके त्याग और बलिदान को सलाम किया गया. कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके, सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जवान मौजूद रहे. वर्दी भले ही खामोश हो जाए, लेकिन शहादत की कहानी कभी खामोश नहीं होती. पुलिस स्मृति दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी सुरक्षा के पीछे किसी जवान का साहस, किसी मां की ममता, किसी पत्नी का इंतजार और किसी परिवार का अधूरा संसार छिपा हो सकता है. 

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