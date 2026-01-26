कान्हा टाइगर रिजर्व में चीतल रोमांच, प्रसिद्ध बाघ बजरंग के साथ हो गया खेला - MANDLA KANHA TIGER RESERVE
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 26, 2026 at 5:31 PM IST
मंडला: विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व से एक रोमांचक और दुर्लभ वीडियो सामने आया है. जिसमें बाघ जूनियर बजरंग (T-118) घास में छिपकर चीतलों पर नजर रखे हुए है. एक चीतल अनजाने में बाघ के करीब आ जाता है, लेकिन खतरे का आभास होते ही मौके से तुरंत भाग निकलता है. जिसके बाद बाघ जंगल से उठकर दूसरी ओर चला जाता है. दोनों के बीच का अद्भुत नजारा कैमरे में कैद हो गया है. जिसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. बाघ जूनियर बजरंग, प्रसिद्ध बाघिन नीलम (T 65) और बाघ बजरंग (T 64) की संतान है. यह किसली रेंज के पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों को अक्सर दिखाई देता है. यह वीडियो जंगल में शिकारी और शिकार के प्राकृतिक व्यवहार को दिखाता है, जहां हर जीव सतर्कता और सहज प्रवृत्ति के सहारे जीवित रहता है. यह दृश्य जंगल के जीवंत और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की झलक प्रस्तुत करता है.
