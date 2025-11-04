मंडला: कान्हा नेशनल पार्क से 5 खतरनाक बाघ जंगल से निकल कर गांवों में पहुंच गए हैं. सभी बाघों को लामना गांव में सोमवार 3 बजे सड़क पार करते हुए देखा गया है. इस खास दृश्य को लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई. जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को अलर्ट करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले और जंगल में मवेशी चराने न जाए. वन परिछेत्र बम्हनी बंजर रेंज के अधिकारी अजय बकोडे ने बताया कि "गोंदली घुधरा कान्हा नेशनल पार्क से सटा हुआ पिकनिक स्पॉट है, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. साथ ही ग्रामीण मवेशी को चराने के लिए भी जाते हैं."