कान्हा टाइगर रिजर्व से सैर पर निकले 5 बाघ, गांव में मारी एंट्री, ग्रामीण इलाकों में अलर्ट - MANDLA KANHA TIGER RESERVE

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 10:17 AM IST

मंडला: कान्हा नेशनल पार्क से 5 खतरनाक बाघ जंगल से निकल कर गांवों में पहुंच गए हैं. सभी बाघों को लामना गांव में सोमवार 3 बजे सड़क पार करते हुए देखा गया है. इस खास दृश्य को लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई. जिस पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को अलर्ट करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले और जंगल में मवेशी चराने न जाए. वन परिछेत्र बम्हनी बंजर रेंज के अधिकारी अजय बकोडे ने बताया कि "गोंदली घुधरा कान्हा नेशनल पार्क से सटा हुआ पिकनिक स्पॉट है, जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. साथ ही ग्रामीण मवेशी को चराने के लिए भी जाते हैं."

MANDLA 5 TIGERS MOVEMENT VILLAGE
MANDLA NEWS
KANHA TIGER RESERVE VIDEO
MANDLA TIGERS MOVEMENT
MANDLA KANHA TIGER RESERVE

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश में 24 घंटे भारी, पश्चिमी विक्षोभ लाएगा तूफानी बारिश, 4 नवंबर से बदलेगा मौसम

उज्जैन में बनेगा ब्रांड न्यू एयरपोर्ट, सिंहस्थ 2028 में देव दर्शन कराएगी दताना की फ्लाइट्स

घर के बाहर से गायब हुआ बच्चा, जंगल-पहाड़ ढूंढ रहे 500 पुलिसकर्मी, पिता पर किडनैपिंग का आरोप

मोहन यादव का खजाना खोलने का ऐलान, गदगद सीएम देंगे क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए

