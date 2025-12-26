ETV Bharat / Videos

रात की खामोशी में टाइगर फैमिली की एंट्री, रोड क्रॉस करती बाघिन और शावकों ने बढ़ाई धड़कनें - MANDLA 4 TIGERS SPOTTED ON ROADS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
सड़क पार करते दिखा बाघिन और तीन शावक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 1:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडला: सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कान्हा नेशनल पार्क के कोर एरिया में मोबाइल बैन किया गया है. जिसके चलते पर्यटक, गाइड, जिप्सी चालक, नेचरलिस्ट और हॉटल संचालकों में थोड़ी सी मायूसी जरूर नजर आ रही है. क्योंकि अधिकतर लोग मोबाइल कैमरे से कान्हा की खूबसूरती को कैद कर लिया करते थे. वहीं वन्य जीवों के खास मूवमेंट भी, खासकर टाइगर की सुंदर तस्वीरें कैद हो जाया करती थीं. अब पर्यटक या आम नागरिकों को पार्क के अंदर ना सही लेकिन पार्क के बाहर सड़कों के करीब टाइगर्स के दीदार हो रहे हैं. गुरुवार रात को कान्हा पार्क के बाहर खटिया और मोचा सड़क के बीच 4 टाइगर्स एक साथ चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए. एक टाइगर सड़क पार कर तीन टाइगर्स के पास पहुंचता हैं और फिर चारों टाइगर्स एक साथ सड़क पार करते दिख रहे हैं. यह रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लीं. सड़क से निकल रहे देवेंद्र यादव ने बताया कि, ''रात के 11 बजे करीब खटिया गेट से मोचा की तरफ आ रहा था, तो देखा कि इको सेंटर के सामने फेंसिंग के पास एक बाघिन सड़क पार करते हुए अपने 3 शावकों के पास जा रही है. एक साथ 4 बाघों को देखकर में दंग रह गया. ऐसे नजारे जंगल में देखने को तो मिलते हैं लेकिन सड़क पर देखकर गदगद हो गया."

मंडला: सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कान्हा नेशनल पार्क के कोर एरिया में मोबाइल बैन किया गया है. जिसके चलते पर्यटक, गाइड, जिप्सी चालक, नेचरलिस्ट और हॉटल संचालकों में थोड़ी सी मायूसी जरूर नजर आ रही है. क्योंकि अधिकतर लोग मोबाइल कैमरे से कान्हा की खूबसूरती को कैद कर लिया करते थे. वहीं वन्य जीवों के खास मूवमेंट भी, खासकर टाइगर की सुंदर तस्वीरें कैद हो जाया करती थीं. अब पर्यटक या आम नागरिकों को पार्क के अंदर ना सही लेकिन पार्क के बाहर सड़कों के करीब टाइगर्स के दीदार हो रहे हैं. गुरुवार रात को कान्हा पार्क के बाहर खटिया और मोचा सड़क के बीच 4 टाइगर्स एक साथ चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए. एक टाइगर सड़क पार कर तीन टाइगर्स के पास पहुंचता हैं और फिर चारों टाइगर्स एक साथ सड़क पार करते दिख रहे हैं. यह रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लीं. सड़क से निकल रहे देवेंद्र यादव ने बताया कि, ''रात के 11 बजे करीब खटिया गेट से मोचा की तरफ आ रहा था, तो देखा कि इको सेंटर के सामने फेंसिंग के पास एक बाघिन सड़क पार करते हुए अपने 3 शावकों के पास जा रही है. एक साथ 4 बाघों को देखकर में दंग रह गया. ऐसे नजारे जंगल में देखने को तो मिलते हैं लेकिन सड़क पर देखकर गदगद हो गया."

For All Latest Updates

TAGGED:

MANDLA NEWS
KANHA NATIONAL PARK MP
TIGRESS AND 3 CUBS CROSSING RAOD
MOBILE BANNED IN TIGER RESERVES MP
MANDLA 4 TIGERS SPOTTED ON ROADS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

SAGAR BINA OVERBRIDGE VIDEO

कैलाश विजयवर्गीय के आने से पहले पार्षद ने ओवरब्रिज पर कर दिया खेला, देखें वीडियो

December 25, 2025 at 2:24 PM IST
SATNA HOSPITAL RATS FOUND CASE

सतना जिला अस्पताल के स्टाफ ने खिलाई थी चूहे को मंगोड़ी! वार्ड इंचार्ज को नोटिस जारी

December 21, 2025 at 2:14 PM IST
TRUCK FIRE ON MUMBAI AGRA NH

इंदौर-मुंबई नेशनल हाईवे पर 2 ट्रक में लगी भयानक आग, 1 किमी दूर से दिखाई दीं लपटें

December 15, 2025 at 2:37 PM IST
PENCH TIGE RESERVE

पेड़ पर लटका तेंदुआ, नीचे घात लगाए बैठे तीन सियार, पेंच टाइगर रिजर्व में रोमांचक नजारा

December 13, 2025 at 12:05 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.