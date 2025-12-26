मंडला: सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कान्हा नेशनल पार्क के कोर एरिया में मोबाइल बैन किया गया है. जिसके चलते पर्यटक, गाइड, जिप्सी चालक, नेचरलिस्ट और हॉटल संचालकों में थोड़ी सी मायूसी जरूर नजर आ रही है. क्योंकि अधिकतर लोग मोबाइल कैमरे से कान्हा की खूबसूरती को कैद कर लिया करते थे. वहीं वन्य जीवों के खास मूवमेंट भी, खासकर टाइगर की सुंदर तस्वीरें कैद हो जाया करती थीं. अब पर्यटक या आम नागरिकों को पार्क के अंदर ना सही लेकिन पार्क के बाहर सड़कों के करीब टाइगर्स के दीदार हो रहे हैं. गुरुवार रात को कान्हा पार्क के बाहर खटिया और मोचा सड़क के बीच 4 टाइगर्स एक साथ चहलकदमी करते हुए दिखाई दिए. एक टाइगर सड़क पार कर तीन टाइगर्स के पास पहुंचता हैं और फिर चारों टाइगर्स एक साथ सड़क पार करते दिख रहे हैं. यह रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लीं. सड़क से निकल रहे देवेंद्र यादव ने बताया कि, ''रात के 11 बजे करीब खटिया गेट से मोचा की तरफ आ रहा था, तो देखा कि इको सेंटर के सामने फेंसिंग के पास एक बाघिन सड़क पार करते हुए अपने 3 शावकों के पास जा रही है. एक साथ 4 बाघों को देखकर में दंग रह गया. ऐसे नजारे जंगल में देखने को तो मिलते हैं लेकिन सड़क पर देखकर गदगद हो गया."