ETV Bharat / Videos

मंडला में शिकार के पीछे पेड़ पर चढ़ी बाघिन, नीलिमा को चकमा दे फरार हुआ तेंदुआ - KANHA NATIONAL PARK THRILLING VIDEO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
शिकार के पीछे पेड़ पर चढ़ी बाघिन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 4:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडला: मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से सामने आया एक हैरान और रोमांच से भर देने वाला वीडियो सामने आया है. जंगल के राजा-रानियों की इस अनोखी टक्कर ने पर्यटकों के साथ-साथ वन्यजीव प्रेमियों को भी चौंका दिया है. यह वीडियो कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा जोन का बताया जा रहा है. मंगलवार शाम की सफारी के दौरान पर्यटकों ने एक दुर्लभ नजारा अपने कैमरे में कैद किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाघिन ‘नीलिमा’ एक तेंदुए के पीछे-पीछे उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है. आमतौर पर बाघों को पेड़ों पर चढ़ते कम ही देखा जाता है, लेकिन इस दृश्य ने जंगल के नियमों को ही जैसे पल भर में बदल दिया हो. पेड़ पर तेंदुए को घेरने की कोशिश करती बाघिन नीलिमा का यह अंदाज पर्यटकों के लिए किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं था. सफारी वाहन में बैठे सैलानी रोमांच से भर उठे और इस अनोखे पल को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. पर्यटक अरविंद सोनी ने बताया कि "ये एक अनोखा ही नजारा था. कान्हा नेशनल पार्क की फेमस बाघिन नीलम तेंदुए को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन नाकाम रही, ये नजारा किसी रोमांच से कम नहीं था.

मंडला: मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से सामने आया एक हैरान और रोमांच से भर देने वाला वीडियो सामने आया है. जंगल के राजा-रानियों की इस अनोखी टक्कर ने पर्यटकों के साथ-साथ वन्यजीव प्रेमियों को भी चौंका दिया है. यह वीडियो कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा जोन का बताया जा रहा है. मंगलवार शाम की सफारी के दौरान पर्यटकों ने एक दुर्लभ नजारा अपने कैमरे में कैद किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाघिन ‘नीलिमा’ एक तेंदुए के पीछे-पीछे उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है. आमतौर पर बाघों को पेड़ों पर चढ़ते कम ही देखा जाता है, लेकिन इस दृश्य ने जंगल के नियमों को ही जैसे पल भर में बदल दिया हो. पेड़ पर तेंदुए को घेरने की कोशिश करती बाघिन नीलिमा का यह अंदाज पर्यटकों के लिए किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं था. सफारी वाहन में बैठे सैलानी रोमांच से भर उठे और इस अनोखे पल को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. पर्यटक अरविंद सोनी ने बताया कि "ये एक अनोखा ही नजारा था. कान्हा नेशनल पार्क की फेमस बाघिन नीलम तेंदुए को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन नाकाम रही, ये नजारा किसी रोमांच से कम नहीं था.

For All Latest Updates

TAGGED:

MANDLA KANHA NATIONAL PARK
TIGRESS CLIMBS TREE CATCH LEOPARD
MANDLA TIGRESS CLIMBS TREE
MANDLA KANHA PARK VIDEO
KANHA NATIONAL PARK THRILLING VIDEO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Madhya Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

SPEEDING SUV RAMS BIKER in jabalpur

जबलपुर में बेलगाम SUV ने बाइक सवार को उड़ाया, एमपीईबी-शक्ति नगर रोड का खौफनाक वीडियो

January 7, 2026 at 9:44 AM IST
INDORE ROAD ACCIDENT

इंदौर में ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला, सामने आया दर्दनाक वीडियो

January 4, 2026 at 6:11 PM IST
chhatarpur winter updates

गरीबों को ठंड में ठिठुरता देख पिछला छतरपुर SP का दिल, फटाफट आए सैंकड़ों कंबल

January 4, 2026 at 2:02 PM IST
Badwani Bike Truck Accident Video

बड़वानी में महिला की मौत पर बवाल, नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर ट्रक फूंका

January 3, 2026 at 11:47 AM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.