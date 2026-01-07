मंडला: मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से सामने आया एक हैरान और रोमांच से भर देने वाला वीडियो सामने आया है. जंगल के राजा-रानियों की इस अनोखी टक्कर ने पर्यटकों के साथ-साथ वन्यजीव प्रेमियों को भी चौंका दिया है. यह वीडियो कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा जोन का बताया जा रहा है. मंगलवार शाम की सफारी के दौरान पर्यटकों ने एक दुर्लभ नजारा अपने कैमरे में कैद किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाघिन ‘नीलिमा’ एक तेंदुए के पीछे-पीछे उसे पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती है. आमतौर पर बाघों को पेड़ों पर चढ़ते कम ही देखा जाता है, लेकिन इस दृश्य ने जंगल के नियमों को ही जैसे पल भर में बदल दिया हो. पेड़ पर तेंदुए को घेरने की कोशिश करती बाघिन नीलिमा का यह अंदाज पर्यटकों के लिए किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं था. सफारी वाहन में बैठे सैलानी रोमांच से भर उठे और इस अनोखे पल को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. पर्यटक अरविंद सोनी ने बताया कि "ये एक अनोखा ही नजारा था. कान्हा नेशनल पार्क की फेमस बाघिन नीलम तेंदुए को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन नाकाम रही, ये नजारा किसी रोमांच से कम नहीं था.