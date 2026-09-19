डलाह का ‘अपना पुस्तकालय’ बना सफलता का केंद्र, ग्रामीण विद्यार्थियों के सपनों को दे रहा पंख

मंडी: हिमाचल सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों से ग्राम पंचायत डलाह स्थित पधर में स्थापित ‘अपना पुस्तकालय’ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए सफलता की नई राह खोल रहा है. 27 फरवरी 2025 को शुरू हुआ यह पुस्तकालय विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण के साथ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है. करीब 12 लाख रुपए की लागत से तैयार इस पुस्तकालय में एक समय में करीब 60 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहां करीब 500 पुस्तकें हैं. इसके अलावा कंप्यूटर, वाई-फाई, बेहतर फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरे और बिजली के बैकअप के लिए सोलर सिस्टम की भी सुविधा दी गई है. विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निजी अध्ययन केबिन भी बनाए गए हैं. अब तक करीब 115 विद्यार्थी इसकी सदस्यता ले चुके हैं और प्रतिदिन 50 से 60 विद्यार्थी नियमित रूप से यहां अध्ययन करने पहुंच रहे हैं. पुस्तकालय के संचालन के लिए विद्यार्थियों की समिति गठित की गई है, जिसमें अलग-अलग जिम्मेदारियां विद्यार्थियों को सौंपी गई हैं. इससे उनमें अध्ययन के साथ नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हो रही है. इस पुस्तकालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की उपलब्धियां इसकी सफलता की कहानी खुद बयां करती हैं. अब तक यहां पढ़ने वाले दो युवाओं का लेक्चरर के रूप में चयन हुआ है, जबकि दो युवाओं ने पुलिस विभाग में सेवाएं हासिल की हैं. इसके अलावा तीन विद्यार्थियों ने राज्य पात्रता परीक्षा (SET) उत्तीर्ण की है. वर्तमान में भी कई विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं. एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर एवं समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाना है. प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थियों का यहां अध्ययन करना इसकी सफलता को दर्शाता है.