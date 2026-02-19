छोटी काशी मंडी में जारी सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के तहत दूसरी पारंपरिक शाही जलेब भव्य अंदाज में निकाली गई. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने बतौर मुख्यातिथि समारोह में शिरकत की. उन्हें पारंपरिक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद उन्होंने राज माधव राय मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की. जलेब की शुरुआत राज माधव राय की पालकी के साथ हुई. सबसे आगे पुलिस के घुड़सवार दस्ते और पुलिस बल, उसके पीछे सांस्कृतिक दल और फिर देवी-देवताओं के रथ देवलुओं के साथ झूमते-नाचते हुए मंदिर से पड्डल मैदान तक पहुंचे. भव्य और अलौकिक दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग मौजूद रहे. महोत्सव के दौरान शाही जलेब तीन बार निकाली जाती है. पहली जलेब शुभारंभ पर जबकि दूसरी जलेब मध्य में और तीसरी जलेब समापन पर निकाली जाती है.