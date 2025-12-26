ETV Bharat / Videos

मनाली में क्रिसमस पर दिखा पर्यटकों का सैलाब, डीजे की धुन पर थिरके हजारों लोग - CHRISTMAS CELEBRATION MANALI

क्रिसमस पर मनाली में जमकर झूमे पर्यटक (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 3:44 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में क्रिसमस के मौके पर सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिली. गुरुवार शाम को मनाली का माल रोड हजारों पर्यटकों से खचाखच भरा रहा, जहां डीजे की धुन पर सैलानी जमकर थिरकते नजर आए. क्रिसमस मनाने के लिए बुधवार से ही पर्यटकों का मनाली पहुंचना शुरू हो गया था. बाहरी राज्यों से तीन हजार से अधिक पर्यटक वाहन और करीब 150 वोल्वो बसें मनाली पहुंचीं. दिन के समय सैलानियों ने सोलंग नाला, अटल टनल और लाहौल की वादियों का आनंद लिया, जबकि शाम होते ही सभी माल रोड पर लौट आए.प्रशासन ने सुरक्षा और मनोरंजन की बेहतर व्यवस्था की है. अब पर्यटन कारोबारियों की निगाहें नए साल के जश्न पर टिकी हुई हैं.

