ETV Bharat / Videos

प्रेमिका की हत्या कर शव के टुकड़े फ्रिज में रखे, युवक ने सिर और मोबाइल जलाया - INDIAN NAVY SATFF MURDER WOMEN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
प्रेमिका की हत्या कर शव के टुकड़े फ्रिज में रखे (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 30, 2026 at 7:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

आंध्र प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इंडियन नेवी के टेक्नीशियन ने अपनी प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी में शव के टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख दिया. वहीं मृतका के सिर व मोबाइल को दूर खाली स्थान पर ले जाकर जला दिया. सबूत मिटाने की कोशिश के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. पुलिस के मुताबिक इंडियन नेवी में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत आरोपी की पहचान विजयनगरम जिले के राजम के मूल निवासी चिंतादा रवींद्र के रूप में हुई है. वह मृतका पोलिपल्ली मौनिका से डेटिंग एप्लिकेशन के जरिए मिलने के बाद 2020 में लॉकडाउन अवधि से संपर्क में था. पुलिस ने बताया कि समय के साथ दोनों के बीच रिश्ता बन गया और वे अक्सर विशाखापत्तनम में अलग-अलग जगहों जैसे पार्क और थिएटर में मिलते थे. रवींद्र की पत्नी एक महीने पहले डिलीवरी के लिए अपने माता-पिता के घर गई थी. इस दौरान, रवींद्र ने रविवार दोपहर को अपनी प्रेमिका को अपने फ्लैट पर बुलाया. दोनों के बीच जमकर बहस हुई और फिर आरोपी ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी.

आंध्र प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इंडियन नेवी के टेक्नीशियन ने अपनी प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी में शव के टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख दिया. वहीं मृतका के सिर व मोबाइल को दूर खाली स्थान पर ले जाकर जला दिया. सबूत मिटाने की कोशिश के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. पुलिस के मुताबिक इंडियन नेवी में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत आरोपी की पहचान विजयनगरम जिले के राजम के मूल निवासी चिंतादा रवींद्र के रूप में हुई है. वह मृतका पोलिपल्ली मौनिका से डेटिंग एप्लिकेशन के जरिए मिलने के बाद 2020 में लॉकडाउन अवधि से संपर्क में था. पुलिस ने बताया कि समय के साथ दोनों के बीच रिश्ता बन गया और वे अक्सर विशाखापत्तनम में अलग-अलग जगहों जैसे पार्क और थिएटर में मिलते थे. रवींद्र की पत्नी एक महीने पहले डिलीवरी के लिए अपने माता-पिता के घर गई थी. इस दौरान, रवींद्र ने रविवार दोपहर को अपनी प्रेमिका को अपने फ्लैट पर बुलाया. दोनों के बीच जमकर बहस हुई और फिर आरोपी ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN NAVY SATFF MURDER WOMEN
WOMEN MURDER IN VISAKHAPATNAM
BODY PATRS STORED IN REFRIGERATOR
VISAKHAPATNAM MURDER
INDIAN NAVY SATFF MURDER WOMEN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत

देहरादून में ओवरटेक से नाराज कार सवारों ने की अंधाधुंध फायरिंग, मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर की मौत

March 30, 2026 at 6:27 PM IST
पोस्टर केस से जुड़े लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल का पर्दाफाश

लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद लोन दिल्ली से गिरफ्तार, पोस्टर केस से जुड़े लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल का पर्दाफाश

March 30, 2026 at 5:28 PM IST
बिहार के CM नीतीश कुमार का MLC पद से इस्तीफा

बिहार के CM नीतीश कुमार का MLC पद से इस्तीफा, अभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे

March 30, 2026 at 5:26 PM IST
जमीनी लड़ाई की तैयारी

युद्ध का 30वां दिन: जमीनी लड़ाई की तैयारी में अमेरिका का स्पेशल ऑपरेशन फोर्स

March 29, 2026 at 10:46 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.