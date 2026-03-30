प्रेमिका की हत्या कर शव के टुकड़े फ्रिज में रखे, युवक ने सिर और मोबाइल जलाया - INDIAN NAVY SATFF MURDER WOMEN
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Published : March 30, 2026 at 7:58 PM IST
आंध्र प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इंडियन नेवी के टेक्नीशियन ने अपनी प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी में शव के टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख दिया. वहीं मृतका के सिर व मोबाइल को दूर खाली स्थान पर ले जाकर जला दिया. सबूत मिटाने की कोशिश के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. पुलिस के मुताबिक इंडियन नेवी में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत आरोपी की पहचान विजयनगरम जिले के राजम के मूल निवासी चिंतादा रवींद्र के रूप में हुई है. वह मृतका पोलिपल्ली मौनिका से डेटिंग एप्लिकेशन के जरिए मिलने के बाद 2020 में लॉकडाउन अवधि से संपर्क में था. पुलिस ने बताया कि समय के साथ दोनों के बीच रिश्ता बन गया और वे अक्सर विशाखापत्तनम में अलग-अलग जगहों जैसे पार्क और थिएटर में मिलते थे. रवींद्र की पत्नी एक महीने पहले डिलीवरी के लिए अपने माता-पिता के घर गई थी. इस दौरान, रवींद्र ने रविवार दोपहर को अपनी प्रेमिका को अपने फ्लैट पर बुलाया. दोनों के बीच जमकर बहस हुई और फिर आरोपी ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी.
आंध्र प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. इंडियन नेवी के टेक्नीशियन ने अपनी प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी में शव के टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख दिया. वहीं मृतका के सिर व मोबाइल को दूर खाली स्थान पर ले जाकर जला दिया. सबूत मिटाने की कोशिश के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. पुलिस के मुताबिक इंडियन नेवी में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत आरोपी की पहचान विजयनगरम जिले के राजम के मूल निवासी चिंतादा रवींद्र के रूप में हुई है. वह मृतका पोलिपल्ली मौनिका से डेटिंग एप्लिकेशन के जरिए मिलने के बाद 2020 में लॉकडाउन अवधि से संपर्क में था. पुलिस ने बताया कि समय के साथ दोनों के बीच रिश्ता बन गया और वे अक्सर विशाखापत्तनम में अलग-अलग जगहों जैसे पार्क और थिएटर में मिलते थे. रवींद्र की पत्नी एक महीने पहले डिलीवरी के लिए अपने माता-पिता के घर गई थी. इस दौरान, रवींद्र ने रविवार दोपहर को अपनी प्रेमिका को अपने फ्लैट पर बुलाया. दोनों के बीच जमकर बहस हुई और फिर आरोपी ने प्रेमिका की गला घोंटकर हत्या कर दी.