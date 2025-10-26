ETV Bharat / Videos

केरल के इडुक्की में लैंडस्लाइड, मलबे में दबकर पति की मौत, मुश्किल से बची पत्नी की जिंदगी - MAN DIED IN LANDSLIDE IN IDUKKI

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 26, 2025 at 10:47 PM IST

1 Min Read
केरल के इडुक्की में बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में एक दंपति मलबे में दब गए. हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी को बचा लिया गया है. ये हादसा कोच्चि-धनुषकोडी नेशनल हाइवे पर आदिमाली इलाके में हुआ. घर ढहने के बाद कंक्रीट स्लैब के नीचे दोनों फंस गए. मलबे को हटाने के लिए दो जेसीबी को लगाया गया. करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने एक-एक कर दोनों को निकाला. हादसे में गंभीर रूप से घायल पति बीजू ने दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी संध्या को बचाकर अस्पताल ले जाया गया. ये हादसा शनिवार रात करीब साढ़े दस बजे हुआ. 

