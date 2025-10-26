केरल के इडुक्की में बारिश के बाद हुई लैंडस्लाइड में एक दंपति मलबे में दब गए. हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी को बचा लिया गया है. ये हादसा कोच्चि-धनुषकोडी नेशनल हाइवे पर आदिमाली इलाके में हुआ. घर ढहने के बाद कंक्रीट स्लैब के नीचे दोनों फंस गए. मलबे को हटाने के लिए दो जेसीबी को लगाया गया. करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने एक-एक कर दोनों को निकाला. हादसे में गंभीर रूप से घायल पति बीजू ने दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी संध्या को बचाकर अस्पताल ले जाया गया. ये हादसा शनिवार रात करीब साढ़े दस बजे हुआ.