दादा की कब्र की मिट्टी लेकर SIR सुनवाई सेंटर पहुंचा व्यक्ति, DNA टेस्ट की मांग - SIR HEARING IN WEST BENGAL

thumbnail
दादा की कब्र की मिट्टी लेकर SIR सुनवाई सेंटर पहुंचा व्यक्ति (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 20, 2026 at 8:36 PM IST

1 Min Read
SIR सुनवाई में एक शख्स दादा के कब्र की मिट्टी लेकर पहुंचा. मामला पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का हैं. दौलतपुर गांव के सालेक ने चुनाव आयोग के अधिकारियों पर कागजात के लिए परेशान करने का आरोप लगाया.वहीं इन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ने कहा किEC के निर्देशों के मुताबिक काम किया जा रहा है. वहीं बीजेपी ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया. तो तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर निशाना साधा. इस साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले SIR के मुद्दे पर सियासी पारा हाई है.

