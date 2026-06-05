पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ताजपुर डीप सी बंदरगाह परियोजना को रद्द कर दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस परियोजना की शुरुआत की थी, लेकिन बुनियादी ढांचे की सीमाओं और पर्याप्त जमीन की कमी का हवाला देते हुए शुभेंदु सरकार ने परियोजना को समाप्त कर दिया है. ताजपुर के स्थान पर पूर्वी मेदिनीपुर के दादनपात्रबार क्षेत्र में इसे विकसित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नबन्ना में प्रशासनिक बैठक के दौरान ये फैसला लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद से ही ताजपुर बंदरगाह परियोजना की संभावनाओं की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है. प्रोजेक्ट को लेकर अदानी समूह के साथ कई दौर की चर्चा हुईं, जिसके बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि ताजपुर में गहरे समुद्र के बंदरगाह का निर्माण करना व्यावहारिक नहीं है.

ताजपुर से 10 किलोमीटर दूर दादनपात्रबार क्षेत्र में इस बंदरगाह का निर्माण होगा. यहां कभी नमक फैक्ट्री थी और वहां राज्य सरकार की लगभग 1700 एकड़ भूमि बेकार पड़ी है. यहां बंदरगाह बनने से भंडारण सुविधा के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स केंद्रों और परिवहन नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा. हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे... जिससे पूर्वी मेदिनीपुर के तटीय क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है.