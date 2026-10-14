ममता बनर्जी के आवास के बाहर हंगामा, एक महिला पर चाकू लेकर झपटने का सनसनीखेज आरोप

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास के बाहर सुरक्षा से जुड़ी एक गंभीर घटना सामने आई है। मंगलवार शाम जब वह दुर्गा पूजा समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकल रही थीं, तब कथित तौर पर तनिष्का साहा नाम की एक महिला ने उनके करीब पहुंचकर चाकू से हमला करने की कोशिश की। सांसद डोला सेन ने इस मामले में कालीघाट पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है, जो खुद को सिविक वॉलंटियर बता रही है। पुलिस उसके दावों और नशे की हालत में होने की संभावना की मेडिकल जांच सहित अन्य पहलुओं से गहनता से जांच कर रही है।