ममता ने भवानीपुर सीट पर अपनी हार को हाई कोर्ट में दी चुनौती - MAMATA BANERJEE MOVES HIGH COURT
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Published : June 16, 2026 at 11:06 PM IST
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को भवानीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव परिणाम को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है. भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को इस सीट पर 15,105 वोट से हराया है. खबर के मुताबिक, ममता ने अपने घरेलू मैदान पर हार मानने से इनकार कर दिया. इसलिए, तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों को चुनौती देने के लिए कोर्ट का रुख किया है. पूर्व मुख्यमंत्री मंगलवार दोपहर को कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश हुईं. उनके साथ तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन जैसे वरिष्ठ नेता, साथ ही वकील और लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी और पार्टी नेता कुणाल घोष भी मौजूद थे. 4 मई को जब नतीजे घोषित हुए, तो पता चला कि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ममता को 15,105 वोटों के अंतर से हराया था. तृणमूल नेता को 58,812 वोट मिले, जो 42.19 प्रतिशत वोट शेयर था, जबकि शुभेंदु अधिकारी को 73,917 वोट मिले, जो कुल वोटों का 53.02 प्रतिशत था. तृणमूल सुप्रीमो ने शुरू से ही चुनावी नतीजों पर शक जताया था. उन्होंने भाजपा की इस जीत को 'गलत' बताया. वोटों की गिनती के दिन, भवानीपुर सीट के लिए गिनती की प्रक्रिया बार-बार रुका. देरी का कारण जानने के लिए ममता दोपहर में खुद सखावत मेमोरियल स्कूल गईं. करीब दो घंटे बाद बाहर निकलते हुए उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया था.
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को भवानीपुर सीट पर विधानसभा चुनाव परिणाम को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है. भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को इस सीट पर 15,105 वोट से हराया है. खबर के मुताबिक, ममता ने अपने घरेलू मैदान पर हार मानने से इनकार कर दिया. इसलिए, तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों को चुनौती देने के लिए कोर्ट का रुख किया है. पूर्व मुख्यमंत्री मंगलवार दोपहर को कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश हुईं. उनके साथ तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन जैसे वरिष्ठ नेता, साथ ही वकील और लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी और पार्टी नेता कुणाल घोष भी मौजूद थे. 4 मई को जब नतीजे घोषित हुए, तो पता चला कि शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में ममता को 15,105 वोटों के अंतर से हराया था. तृणमूल नेता को 58,812 वोट मिले, जो 42.19 प्रतिशत वोट शेयर था, जबकि शुभेंदु अधिकारी को 73,917 वोट मिले, जो कुल वोटों का 53.02 प्रतिशत था. तृणमूल सुप्रीमो ने शुरू से ही चुनावी नतीजों पर शक जताया था. उन्होंने भाजपा की इस जीत को 'गलत' बताया. वोटों की गिनती के दिन, भवानीपुर सीट के लिए गिनती की प्रक्रिया बार-बार रुका. देरी का कारण जानने के लिए ममता दोपहर में खुद सखावत मेमोरियल स्कूल गईं. करीब दो घंटे बाद बाहर निकलते हुए उन्होंने मारपीट का आरोप लगाया था.