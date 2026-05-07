पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया है. विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद ममता बनर्जी ने अपने पद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था. उन्होंने ये कहा कि वो चुनाव में हारी नहीं है, बल्कि उन्हें हराया गया है. हालांकि संविधान के जानकार बताते हैं कि जिस मंत्रिमंडल के पास पूर्ण बहुमत नहीं है. राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकते हैं. राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत 7 मई 2026 से प्रभावी रूप से राज्य विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी कर दिया है. इसके बाद राज्य में बीजेपी को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का रास्ता साफ हो गया है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न हुई. 20 अप्रैल और 27 अप्रैल को वोट डाले गए. 4 मई को हुई मतगणना में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए बंगाल की सत्ता से तृणमूल कांग्रेस को बेदखल कर दिया. इस करारी शिकस्त के बावजूद ममता बनर्जी द्वारा इस्तीफा न देने और जनादेश को 'साजिश' बताने के चलते राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो गया. जिसके बाद राज्यपाल ने कैबिनेट बर्खास्त करने का फैसला लिया.