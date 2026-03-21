बीजेपी पर ममता बनर्जी का निशाना, कहा, 'BJP को वोट का अधिकार छीनने नहीं दूंगी, आखिर तक लड़ूंगी' - MAMATA BANERJEE TARGETS BJP
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Published : March 21, 2026 at 8:02 PM IST
ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में रेड रोड पर ईद समारोह लिया. वहां वह ईद की विशेष नमाज में शामिल हुईं. इस धार्मिक और ऐतिहासिक मंच का इस्तेमाल उन्होंने अपनी सियासत को साधने के लिए किया. उन्होंने अपने समर्थकों को बीजेपी के खिलाफ आरपार की लड़ाई का संदेश दिया. ममता बनर्जी ने कहा, 'बीजेपी हर चीज पर कब्जा करना चाहती है. वे चाहते हैं कि सिर्फ उनके अपने नेता ही रहें. असल में यह गद्दारों की पार्टी है. मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करना लेकिन हमारे बीच कुछ गद्दार जरूर हैं, जो बीजेपी से पैसे लेकर वोट बांटने के इस खेल में शामिल हो गए हैं. किसी भी हालत में उनका साथ न दें.'
उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला और मोदी सरकार पर उनकी सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने SIR और नागरिक के अधिकारों के मुद्दों पर केंद्र पर निशाना साधा.
ईद के मौके पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में रेड रोड पर ईद समारोह लिया. वहां वह ईद की विशेष नमाज में शामिल हुईं. इस धार्मिक और ऐतिहासिक मंच का इस्तेमाल उन्होंने अपनी सियासत को साधने के लिए किया. उन्होंने अपने समर्थकों को बीजेपी के खिलाफ आरपार की लड़ाई का संदेश दिया. ममता बनर्जी ने कहा, 'बीजेपी हर चीज पर कब्जा करना चाहती है. वे चाहते हैं कि सिर्फ उनके अपने नेता ही रहें. असल में यह गद्दारों की पार्टी है. मुझे ऐसा कहने के लिए माफ करना लेकिन हमारे बीच कुछ गद्दार जरूर हैं, जो बीजेपी से पैसे लेकर वोट बांटने के इस खेल में शामिल हो गए हैं. किसी भी हालत में उनका साथ न दें.'
उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला और मोदी सरकार पर उनकी सरकार को नियंत्रित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने SIR और नागरिक के अधिकारों के मुद्दों पर केंद्र पर निशाना साधा.