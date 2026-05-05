पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने ही गढ़ भबानीपुर में करारी हार का सामना करना पड़ा है. बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 15 हजार 105 वोटों से शिकस्त दी. हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे और कांटे की टक्कर के बीच ममता बनर्जी को सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में वैसे ही परास्त किया, जैसा कि पांच साल पहले उन्होंने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था. सुवेंदु अधिकारी ने इसे अपना सपना साकार होने जैसा बताया.

भवानीपुर में सुवेंदु अधिकारी को 73 हजार 917 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी 58 हजार 812 वोट ही हासिल कर पाईं. पहले दो राउंड में पिछड़ने के बाद ममता बनर्जी ने तीसरे राउंड में बढ़त बना ली, जो पंद्रहवें राउंड तक बनी रही. सोलहवें राउंड में सुवेंद्र अधिकारी उनसे आगे हो गए, जो आखिरी राउंड तक आगे ही रहे और ममता को हरा दिया. ममता ने ना सिर्फ अपनी सीट गंवाई बल्कि उन्होंने अपनी सत्ता भी खो दी.

भबानीपुर में ममता बनर्जी की हार को तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. ये झटका सांकेतिक भी है और पार्टी संगठन के लिए भी.. इसने पार्टी के परंपरागत शहरी मतदाताओं पर तृणमूल की पकड़ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.