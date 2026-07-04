ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, 'करीबी' चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी छोड़ा दीदी का साथ! पार्टी से दिया इस्तीफा - CHANDRIMA BHATTACHARYA QUITS TMC
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Published : July 4, 2026 at 7:00 PM IST
पश्चिम बंगाल की सत्ता हाथ से जाते ही ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी तृणमूल भी तिनकों की तरह विरोधियों की हवा में उड़ती जा रही है. दीदी को एक बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी की बंगाल इकाई की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद चंद्रिमा भट्टाचार्य को संगठन की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन एक महीने से भी कम समय में उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया.
चंद्रिमा भट्टाचार्य पिछली ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहीं. उन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर वित्त और स्वास्थ्य जैसे अहम विभागों का जिम्मा संभाला. वह पार्टी की महिला विंग का नेतृत्व करती थीं. 5 जून को ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर हुई पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्हें वरिष्ठ नेता सुब्रत बख्शी की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. तीन बार की विधायक रहीं चंद्रिमा भट्टाचार्य को हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2026 में दमदम उत्तर सीट से हार का सामना करना पड़ा था.
पश्चिम बंगाल की सत्ता हाथ से जाते ही ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी तृणमूल भी तिनकों की तरह विरोधियों की हवा में उड़ती जा रही है. दीदी को एक बड़ा झटका तब लगा जब पार्टी की बंगाल इकाई की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद चंद्रिमा भट्टाचार्य को संगठन की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन एक महीने से भी कम समय में उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया.
चंद्रिमा भट्टाचार्य पिछली ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहीं. उन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर वित्त और स्वास्थ्य जैसे अहम विभागों का जिम्मा संभाला. वह पार्टी की महिला विंग का नेतृत्व करती थीं. 5 जून को ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर हुई पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक में उन्हें वरिष्ठ नेता सुब्रत बख्शी की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. तीन बार की विधायक रहीं चंद्रिमा भट्टाचार्य को हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2026 में दमदम उत्तर सीट से हार का सामना करना पड़ा था.