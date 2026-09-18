बंगाल उप-चुनाव में ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, चुनाव आयोग ने TMC का नाम और सिंबल को किया फ्रीज
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Published : September 18, 2026 at 12:57 PM IST
बंगाल उप-चुनाव में ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है. चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के लिए पार्टी के चुनाव चिह्न और पार्टी के नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. आयोग के मुताबिक अब TMC के दोनों गुटों को ऐसे नामों से जाना जाएगा जो वे अपने-अपने गुटों के लिए चुनेंगे. दोनों को अलग-अलग पार्टी सिंबल भी दिए जाएंगे. जिन्हें वे मौजूदा उप-चुनावों के मकसद से चुनाव आयोग की ओर से नोटिफाई की गई फ्री सिंबल की लिस्ट में से चुन सकते हैं. चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को अपने तीन पसंदीदा नाम और सिंबल जमा करने का निर्देश दिया है. दरअसल, TMC के ममता बनर्जी गुट और ऋतब्रत बनर्जी गुट के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन आयोग से अलग-अलग मुलाकात की थी. ये मुलाकात इस लिए भी अहम मानी जा रही थी कि छह अक्टूबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा की नंदीग्राम और रेजिनगर सीट के लिए उपचुनाव कराए जाने हैं.
बंगाल उप-चुनाव में ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है. चुनाव आयोग ने अपने अंतरिम आदेश में तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के लिए पार्टी के चुनाव चिह्न और पार्टी के नाम का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. आयोग के मुताबिक अब TMC के दोनों गुटों को ऐसे नामों से जाना जाएगा जो वे अपने-अपने गुटों के लिए चुनेंगे. दोनों को अलग-अलग पार्टी सिंबल भी दिए जाएंगे. जिन्हें वे मौजूदा उप-चुनावों के मकसद से चुनाव आयोग की ओर से नोटिफाई की गई फ्री सिंबल की लिस्ट में से चुन सकते हैं. चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को अपने तीन पसंदीदा नाम और सिंबल जमा करने का निर्देश दिया है. दरअसल, TMC के ममता बनर्जी गुट और ऋतब्रत बनर्जी गुट के प्रतिनिधियों ने निर्वाचन आयोग से अलग-अलग मुलाकात की थी. ये मुलाकात इस लिए भी अहम मानी जा रही थी कि छह अक्टूबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा की नंदीग्राम और रेजिनगर सीट के लिए उपचुनाव कराए जाने हैं.