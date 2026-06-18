पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस के समाजवादी समाजवादी नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने आरोप लगाया कि कोलकाता स्थित कालीघाट आवास की बाहरी सुरक्षा व्यवस्था खराब कर दी गई है और उनके दो पुराने सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है. हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी का Z+ सुरक्षा कवर पूरी तरह बरकरार है और सुरक्षा में किसी तरह की कटौती नहीं की गई है.प्रशासन के अनुसार हालिया बदलाव केवल नियमित रोटेशन प्रक्रिया का हिस्सा हैं. इस मुद्दे पर अब सियासत तेज हो गई है, जहां TMC इसे गंभीर सुरक्षा मामला बता रही है, जबकि सरकार इसे राजनीतिक विवाद बनाने का आरोप लगा रही है.