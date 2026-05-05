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बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान: "इस्तिफा नहीं द पैमाना", सीईसी ज्ञानेश कुमार का गंभीर आरोप - MAMATA BANERJEE STATEMENT

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बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 5, 2026 at 8:19 PM IST

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पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार  पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए EVM, मतगणना और प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया. ममता ने दावा किया कि उनकी पार्टी नैतिक रूप से चुनाव जीती है और उन्हें हराने की साजिश रची गई. उन्होंने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए गए और काउंटिंग के दौरान गड़बड़ियां हुईं. साथ ही उन्होंने INDIA गठबंधन के नेताओं के समर्थन का जिक्र करते हुए विपक्षी एकता को और मजबूत करने की बात कही.

पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार  पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए EVM, मतगणना और प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाया. ममता ने दावा किया कि उनकी पार्टी नैतिक रूप से चुनाव जीती है और उन्हें हराने की साजिश रची गई. उन्होंने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए गए और काउंटिंग के दौरान गड़बड़ियां हुईं. साथ ही उन्होंने INDIA गठबंधन के नेताओं के समर्थन का जिक्र करते हुए विपक्षी एकता को और मजबूत करने की बात कही.

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