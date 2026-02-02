ETV Bharat / Videos

चुनाव आयोग पर फिर बरसीं ममता बनर्जी, चुनाव आयोग पर लोगों को परेशान करने का आरोप - MAMTA BANERJEE TARGETS EC

चुनाव आयोग पर फिर बरसीं ममता बनर्जी

February 2, 2026

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की. उनके साथ SIR से प्रभावित परिवार और पार्टी के दूसरे नेता भी थे. मुलाकात के बाद ममता ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा.

इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए बनर्जी ने कहा कि SIR के दौरान बंगाल में मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, इसीलिए वो चुनाव आयोग के सामने अपनी समस्याएं उठाने आए हैं. साथ ही, उन्होंने बंग भवन परिसर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती पर भी सवाल उठाए. हालांकि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी अपना ताज खोते हुए देख रो रही हैं. 

MAMTA BANERJEE TARGETS EC
चुनाव आयोग पर बरसीं ममता
चुनाव आयोग पर निशाना
SIR PROCESS IN WB
MAMTA BANERJEE TARGETS EC

ETV Bharat Hindi Team

संपादक की पसंद

