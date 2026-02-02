पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की. उनके साथ SIR से प्रभावित परिवार और पार्टी के दूसरे नेता भी थे. मुलाकात के बाद ममता ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा.

इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए बनर्जी ने कहा कि SIR के दौरान बंगाल में मतदाताओं को धमकाया जा रहा है, इसीलिए वो चुनाव आयोग के सामने अपनी समस्याएं उठाने आए हैं. साथ ही, उन्होंने बंग भवन परिसर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती पर भी सवाल उठाए. हालांकि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी अपना ताज खोते हुए देख रो रही हैं.