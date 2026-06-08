ETV Bharat / Videos

दिल्ली में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, क्या विपक्ष फिर होगा एकजुट? - ममता बनर्जी

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Mamata Banerjee meets Arvind Kejriwal in Delhi (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 1:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली में इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अरविन्द केजरीवाल की मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. बैठक में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे. तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए बताया कि नेताओं के बीच भविष्य की राजनीतिक रणनीति और सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई. यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब विपक्षी दल 2029 के लोकसभा चुनावों को लेकर नए समीकरण तलाश रहे हैं. कांग्रेस के अनुसार इंडिया गठबंधन की बैठक में 23 दल शामिल हो सकते हैं, जहां महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.

दिल्ली में इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अरविन्द केजरीवाल की मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. बैठक में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे. तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए बताया कि नेताओं के बीच भविष्य की राजनीतिक रणनीति और सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई. यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब विपक्षी दल 2029 के लोकसभा चुनावों को लेकर नए समीकरण तलाश रहे हैं. कांग्रेस के अनुसार इंडिया गठबंधन की बैठक में 23 दल शामिल हो सकते हैं, जहां महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.

For All Latest Updates

TAGGED:

अरविंद केजरीवाल • अभिषेक बनर्जी
INDIA गठबंधन
विपक्षी एकता • दिल्ली बैठक
TMC • AAP
ममता बनर्जी

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

BJP announces Rajya Sabha candidates 2026

राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए BJP ने खोले पत्ते, कर्नाटक और MP से उम्मीदवारों का ऐलान

June 8, 2026 at 1:20 PM IST
बिना ईंट और बिना सीमेंट से बना भव्य ढांचा

अमरावती की ऐतिहासिक बावड़ी का कायाकल्प, बिना ईंट और बिना सीमेंट से बना भव्य ढांचा

June 7, 2026 at 11:03 PM IST
PM चाहते हैं कि युवा रील्स बनाते रहें और पकौड़े तलते रहें- राहुल गांधी

'PM चाहते हैं कि युवा रील्स बनाते रहें और पकौड़े तलते रहें': CBSE OSM विवाद पर राहुल गांधी ने PM मोदी पर साधा निशाना

June 7, 2026 at 10:19 PM IST
'योगांध्रा 2026' का शुभारंभ

आंध्र प्रदेश: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले राज्य में 'योगांध्रा 2026' का शुभारंभ

June 7, 2026 at 9:09 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.