दिल्ली में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, क्या विपक्ष फिर होगा एकजुट? - ममता बनर्जी
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Published : June 8, 2026 at 1:24 PM IST
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अरविन्द केजरीवाल की मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. बैठक में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे. तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए बताया कि नेताओं के बीच भविष्य की राजनीतिक रणनीति और सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई. यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब विपक्षी दल 2029 के लोकसभा चुनावों को लेकर नए समीकरण तलाश रहे हैं. कांग्रेस के अनुसार इंडिया गठबंधन की बैठक में 23 दल शामिल हो सकते हैं, जहां महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.
दिल्ली में इंडिया गठबंधन की प्रस्तावित बैठक से पहले पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अरविन्द केजरीवाल की मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. बैठक में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे. तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए बताया कि नेताओं के बीच भविष्य की राजनीतिक रणनीति और सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई. यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब विपक्षी दल 2029 के लोकसभा चुनावों को लेकर नए समीकरण तलाश रहे हैं. कांग्रेस के अनुसार इंडिया गठबंधन की बैठक में 23 दल शामिल हो सकते हैं, जहां महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है.