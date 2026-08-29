ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप; पुलिस से हाथापाई का भी दावा
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Published : August 29, 2026 at 8:38 PM IST
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल छात्र परिषद के कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. पुलिस का आरोप है कि 28 अगस्त को कैथेड्रल रोड पर आयोजित TMCP का स्थापना दिवस कार्यक्रम कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा के बाद भी जारी रहा.
इसके अलावा, पुलिस की शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि कार्यक्रम के दौरान भीड़ के एक हिस्से ने बैरिकेड्स हटा दिए और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई और कहासुनी की, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हुई. सब-इंस्पेक्टर अपू बैद्य की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल छात्र परिषद के कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है. पुलिस का आरोप है कि 28 अगस्त को कैथेड्रल रोड पर आयोजित TMCP का स्थापना दिवस कार्यक्रम कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा के बाद भी जारी रहा.
इसके अलावा, पुलिस की शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि कार्यक्रम के दौरान भीड़ के एक हिस्से ने बैरिकेड्स हटा दिए और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई और कहासुनी की, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हुई. सब-इंस्पेक्टर अपू बैद्य की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.