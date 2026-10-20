CJP के आशुतोष रांका और सौरव दास को तुरंत रिहा किया जाए, ममता बनर्जी ने की मांग

तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास की पुलिस कस्टडी बढ़ाने पर नाराजगी जाहिर की है. सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में उन्होंने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताया और लोकतंत्र को दबाने की सोची-समझी साजिश करार दिया. X पर अपने पोस्ट में ममता बनर्जी ने लिखा, 'मैं आशुतोष और सौरव की कस्टडी बढ़ाने के पीछे की हताशा भरी मंशा समझती हूं. इस खतरनाक 'वायरस' का इस्तेमाल रोजाना लोकतंत्र पर हमला करने के लिए किया जा रहा है. Gen Z' युवाओं पर हो रहे इस अत्याचार को तुरंत रोकें. जो आज सत्ता में हैं कल नहीं रहेंगे' आगे ममता बनर्जी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने लिखा, 'कोलकाता से दिल्ली और मुंबई तक- पूरे देश में इस तरह का जुल्म पहले कभी नहीं हुआ. जब आम नागरिक, पूरे विश्वास के साथ, लोकतंत्र और राष्ट्र को बचाने के लिए सड़कों पर डटकर खड़े होंगे, तभी सरकार में बैठे इन अहंकारी, आंखों पर पट्टी बांधे राजनेताओं की आंखें आखिरकार खुलेंगी. तब तक, लोगों की अंतिम जीत सुनिश्चित हो जाएगी, और जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनका सफाया हो जाएगा.'

वीओ- CJP नेता आशुतोष रंका और सौरभ दास को सोमवार को दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस थाने में नए नियुक्त विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. सुनवाई के बाद दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि दो दिन और बढ़ा दी गई. इससे पहले 13 अक्तूबर को दोनों को पांच दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. अब उन्हें बुधवार को दोबारा विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा.