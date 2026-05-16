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चुनावी हार के बाद ममता का बड़ा संदेश… बोलीं- जो जाना चाहता है, चला जाए - MAMATA BANERJEE

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चुनावी हार के बाद ममता का बड़ा संदेश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 16, 2026 at 5:20 PM IST

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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कालीघाट में पार्टी नेताओं और उम्मीदवारों के साथ अहम बैठक की. बैठक में ममता ने साफ कहा कि जो नेता दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं, लेकिन वह टीएमसी को नए सिरे से फिर खड़ा करेंगी. उन्होंने नेताओं से बंद पड़े पार्टी कार्यालयों को दोबारा खोलने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की अपील की. ममता ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह खुद पार्टी ऑफिस पेंट करेंगी. 294 सीटों वाले चुनाव में टीएमसी को सिर्फ 80 सीटें मिलीं और ममता बनर्जी भवानीपुर सीट भी हार गईं. बैठक में अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। हार के बाद पार्टी में टूट और दलबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कालीघाट में पार्टी नेताओं और उम्मीदवारों के साथ अहम बैठक की. बैठक में ममता ने साफ कहा कि जो नेता दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं, लेकिन वह टीएमसी को नए सिरे से फिर खड़ा करेंगी. उन्होंने नेताओं से बंद पड़े पार्टी कार्यालयों को दोबारा खोलने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की अपील की. ममता ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह खुद पार्टी ऑफिस पेंट करेंगी. 294 सीटों वाले चुनाव में टीएमसी को सिर्फ 80 सीटें मिलीं और ममता बनर्जी भवानीपुर सीट भी हार गईं. बैठक में अभिषेक बनर्जी भी मौजूद रहे। हार के बाद पार्टी में टूट और दलबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

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