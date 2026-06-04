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मालवीय नगर अग्निकांड: साकेत कोर्ट ने आरोपी होटल मालिक लवकेश को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा - SAKET COURT SENDS LOVKESH TO REMAND

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आरोपी होटल मालिक साकेत कोर्ट में पेशी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 8:24 PM IST

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मालवीय नगर अग्निकांड में साकेत कोर्ट ने आरोपी और मालवीय नगर होटल के मालिक लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. बीती शाम लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया था आज साकेत कोर्ट में उसे पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया,पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने चार दिनों की हिरासत की मांग की. पेशी के दौरान लवकेश बजाज के वकील ने कहा कि उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है. इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा वो एफआईआर की कॉपी देंगे. दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित नामी रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल मालिक लवकेश बजाज को बुधवार को ही हिरासत में ले लिया था. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई थी. इससे पहले उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था.

मालवीय नगर अग्निकांड में साकेत कोर्ट ने आरोपी और मालवीय नगर होटल के मालिक लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. बीती शाम लवकेश बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया था आज साकेत कोर्ट में उसे पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया,पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने चार दिनों की हिरासत की मांग की. पेशी के दौरान लवकेश बजाज के वकील ने कहा कि उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है. इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा वो एफआईआर की कॉपी देंगे. दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित नामी रेस्टोरेंट में बुधवार सुबह हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल मालिक लवकेश बजाज को बुधवार को ही हिरासत में ले लिया था. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हुई थी. इससे पहले उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था.

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