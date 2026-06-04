ETV Bharat / Videos

मालवीय नगर अग्निकांड: कथित उल्लंघनों, अवैध गतिविधियों और सुरक्षा में चूक को लेकर उठ रहे सवाल - MALVIYA NAGAR FIRE INCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मालवीय नगर अग्निकांड- सुरक्षा में चूक को लेकर उठ रहे सवाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 4, 2026 at 2:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार की सुबह भी हर दिन से अलग नहीं दिख रही थी, लेकिन जल्द ही तस्वीर बदल गई. ये दिन, हाल के सालों में राष्ट्रीय राजधानी में हुई सबसे जानलेवा आग की त्रासदियों में से एक के रूप में तब्दील हो गया. हौज रानी में स्थित 'फ्लोरिश स्टे' नाम के एक रेस्टोरेंट-कम-बेड-एंड-ब्रेकफास्ट में बुधवार को लगी भीषण आग में 21 लोगों की जान चली गई. दिल्ली अग्निशमन सेवा ने सुरक्षा में कई ऐसी खामियों का जिक्र किया है, जिनकी वजह से ये हादसा इतना ज्यादा भयावह और जानलेवा हो गया. इनमें वैकल्पिक निकास मार्ग का न होना, खिड़कियों का बंद होना जिससे इमारत में हवा आने-जाने की कोई व्यवस्था नहीं बची, और आग से बचाव के लिए अंदरूनी सुरक्षा प्रणाली का न होना शामिल है. दिल्ली पुलिस ने भी 'गैर-इरादतन हत्या' के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है और जांचकर्ता कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन के मामलों की जांच कर रहे हैं. मृतकों में कई विदेशी नागरिक और ऐसे लोग भी शामिल हैं जो साकेत स्थित पास के 'मैक्स अस्पताल' में अपने परिवार के लोगों और रिश्तेदारों का इलाज कराने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इस जानलेवा अग्निकांड का शिकार बन गए.

दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार की सुबह भी हर दिन से अलग नहीं दिख रही थी, लेकिन जल्द ही तस्वीर बदल गई. ये दिन, हाल के सालों में राष्ट्रीय राजधानी में हुई सबसे जानलेवा आग की त्रासदियों में से एक के रूप में तब्दील हो गया. हौज रानी में स्थित 'फ्लोरिश स्टे' नाम के एक रेस्टोरेंट-कम-बेड-एंड-ब्रेकफास्ट में बुधवार को लगी भीषण आग में 21 लोगों की जान चली गई. दिल्ली अग्निशमन सेवा ने सुरक्षा में कई ऐसी खामियों का जिक्र किया है, जिनकी वजह से ये हादसा इतना ज्यादा भयावह और जानलेवा हो गया. इनमें वैकल्पिक निकास मार्ग का न होना, खिड़कियों का बंद होना जिससे इमारत में हवा आने-जाने की कोई व्यवस्था नहीं बची, और आग से बचाव के लिए अंदरूनी सुरक्षा प्रणाली का न होना शामिल है. दिल्ली पुलिस ने भी 'गैर-इरादतन हत्या' के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है और जांचकर्ता कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन के मामलों की जांच कर रहे हैं. मृतकों में कई विदेशी नागरिक और ऐसे लोग भी शामिल हैं जो साकेत स्थित पास के 'मैक्स अस्पताल' में अपने परिवार के लोगों और रिश्तेदारों का इलाज कराने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इस जानलेवा अग्निकांड का शिकार बन गए.

For All Latest Updates

TAGGED:

MALVIYA NAGAR FIRE INCIDENT
DELHI FIRE INCIDENT
MALVIYA NAGAR
DELHI
MALVIYA NAGAR FIRE INCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

डीके शिवकुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री

डीके शिवकुमार बने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, संविधान हाथ में लेकर ली शपथ

June 3, 2026 at 9:32 PM IST
TMC से निकाले गए ऋतब्रत बनर्जी बने विधानसभा में विपक्ष के नेता

पश्चिम बंगाल : TMC से निकाले गए ऋतब्रत बनर्जी बने विधानसभा में विपक्ष के नेता, बागी 58 MLA को स्पीकर की मंजूरी

June 3, 2026 at 8:41 PM IST
अहमदाबाद पुलिस ने चलाया 'ऑपरेशन डेल्टा'

गुजरात: अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अहमदाबाद पुलिस ने चलाया 'ऑपरेशन डेल्टा', 300 से ज्यादा संदिग्ध हिरासत में लिए गए

June 3, 2026 at 8:30 PM IST
62 year old cyclist rides daily for 48 years

विश्व साइकिल दिवस पर खास: 62 साल के बोमी जागीरदार ने उम्र को दी मात, 48 साल से रोज चला रहे हैं साइकिल

June 3, 2026 at 8:22 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.