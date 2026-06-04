दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार की सुबह भी हर दिन से अलग नहीं दिख रही थी, लेकिन जल्द ही तस्वीर बदल गई. ये दिन, हाल के सालों में राष्ट्रीय राजधानी में हुई सबसे जानलेवा आग की त्रासदियों में से एक के रूप में तब्दील हो गया. हौज रानी में स्थित 'फ्लोरिश स्टे' नाम के एक रेस्टोरेंट-कम-बेड-एंड-ब्रेकफास्ट में बुधवार को लगी भीषण आग में 21 लोगों की जान चली गई. दिल्ली अग्निशमन सेवा ने सुरक्षा में कई ऐसी खामियों का जिक्र किया है, जिनकी वजह से ये हादसा इतना ज्यादा भयावह और जानलेवा हो गया. इनमें वैकल्पिक निकास मार्ग का न होना, खिड़कियों का बंद होना जिससे इमारत में हवा आने-जाने की कोई व्यवस्था नहीं बची, और आग से बचाव के लिए अंदरूनी सुरक्षा प्रणाली का न होना शामिल है. दिल्ली पुलिस ने भी 'गैर-इरादतन हत्या' के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है और जांचकर्ता कथित तौर पर नियमों के उल्लंघन के मामलों की जांच कर रहे हैं. मृतकों में कई विदेशी नागरिक और ऐसे लोग भी शामिल हैं जो साकेत स्थित पास के 'मैक्स अस्पताल' में अपने परिवार के लोगों और रिश्तेदारों का इलाज कराने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इस जानलेवा अग्निकांड का शिकार बन गए.