खड़गे के मंच के 'शुद्धीकरण' पर सियासी बवाल, भड़के राहुल गांधी; BJP-RSS पर बोला तीखा हमला

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मंच के कथित 'शुद्धीकरण' को लेकर बड़ा सियासी बवाल मच गया है. इस मामले की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस (BJP-RSS) पर जोरदार हमला बोला है. राहुल ने इस कृत्य को दलितों के खिलाफ भेदभाव और अपराध करार देते हुए, ऐसा करने वालों पर तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की है.

राहुल गांधी का आरोप है कि संसद में खड़गे द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बावजूद उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष ने इस कृत्य का समर्थन किया है, जो उनकी 'कथनी और करनी' में अंतर को दर्शाता है. कांग्रेस इस मामले में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए न्याय की मांग कर रही है.