ETV Bharat / Videos

खड़गे के मंच के 'शुद्धीकरण' पर सियासी बवाल, भड़के राहुल गांधी; BJP-RSS पर बोला तीखा हमला

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
RAHUL GANDHI ATTACKS BJP RSS ON DALIT DISCRIMINATION (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 4:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मंच के कथित 'शुद्धीकरण' को लेकर बड़ा सियासी बवाल मच गया है. इस मामले की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी  ने इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस (BJP-RSS) पर जोरदार हमला बोला है. राहुल ने इस कृत्य को दलितों के खिलाफ भेदभाव और अपराध करार देते हुए, ऐसा करने वालों पर तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की है.

राहुल गांधी का आरोप है कि संसद में खड़गे द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बावजूद उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष ने इस कृत्य का समर्थन किया है, जो उनकी 'कथनी और करनी' में अंतर को दर्शाता है. कांग्रेस इस मामले में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए न्याय की मांग कर रही है.

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद मंच के कथित 'शुद्धीकरण' को लेकर बड़ा सियासी बवाल मच गया है. इस मामले की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी  ने इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस (BJP-RSS) पर जोरदार हमला बोला है. राहुल ने इस कृत्य को दलितों के खिलाफ भेदभाव और अपराध करार देते हुए, ऐसा करने वालों पर तत्काल FIR दर्ज करने की मांग की है.

राहुल गांधी का आरोप है कि संसद में खड़गे द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बावजूद उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष ने इस कृत्य का समर्थन किया है, जो उनकी 'कथनी और करनी' में अंतर को दर्शाता है. कांग्रेस इस मामले में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए न्याय की मांग कर रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHI
SHUDDHIKARAN ROW
BJP RSS
HALDWANI RALLY
MALLIKARJUN KHARGE

संबंधित ख़बरें

INDIANS MISSING IN NEPAL TIBET BORDER FLOOD

नेपाल में बाढ़-भूस्खलन से भारी तबाही, 633 की मौत और 320 भारतीय लापता; खड़गे ने अमित शाह को लिखा पत्र

August 29, 2026 at 4:18 PM IST
SCO SUMMIT BISHKEK PM MODI AGENDA

2 देशों के दौरे पर PM मोदी, SCO समिट में आतंकवाद पर दुनिया को देंगे कड़ा संदेश; जानें पूरा एजेंडा

August 29, 2026 at 1:57 PM IST
सोनिया गांधी की आत्मकथा के प्रकाशक हम नहीं: पेंगुइन

भारत में सोनिया गांधी की आत्मकथा के प्रकाशक हम नहीं: पेंगुइन

August 28, 2026 at 11:07 PM IST
नेपाल में महाविनाश

नेपाल में महाविनाश की वजह: भूकंप या ग्लेशियर?

August 28, 2026 at 9:46 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.