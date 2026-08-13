मंच के 'शुद्धिकरण' पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा में नड्डा ने मामले की जांच का दिया आश्वासन - रामलीला मैदान
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Published : August 13, 2026 at 6:19 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 8:14 PM IST
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक दावे को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ. खड़गे ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में उनकी सभा के बाद मंच का शुद्धिकरण किया गया. खड़गे के दावे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने घटना को दुखद बताया और उन्होंने मामले की जांच की बात कही. केंद्रीय मंत्री के आश्वासन के बावजूद खड़गे उत्तराखंड की घटना से आहत दिखे और उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, इसके बाद नड्डा ने पलटवार किया और उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया.
संसद के पूरे मानसून सत्र में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर हंगामा होता रहा. सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में छूआछूत का मुद्दा उठा और उस पर तीखी बहस हुई. इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक दावे को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ. खड़गे ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के रामलीला मैदान में उनकी सभा के बाद मंच का शुद्धिकरण किया गया. खड़गे के दावे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने घटना को दुखद बताया और उन्होंने मामले की जांच की बात कही. केंद्रीय मंत्री के आश्वासन के बावजूद खड़गे उत्तराखंड की घटना से आहत दिखे और उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, इसके बाद नड्डा ने पलटवार किया और उन पर राजनीति करने का आरोप लगाया.
संसद के पूरे मानसून सत्र में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर हंगामा होता रहा. सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में छूआछूत का मुद्दा उठा और उस पर तीखी बहस हुई. इसके साथ ही सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.