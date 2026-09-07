खड़गे की जनसभा के बाद 'शुद्धिकरण' का मामला पहुंचा नैनीताल हाईकोर्ट, 2 FIR का खुलासा; सरकार बोली- होगी निष्पक्ष जांच
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Published : September 7, 2026 at 9:51 PM IST
उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद रामलीला मैदान के कथित 'शुद्धिकरण' का विवाद अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. देहरादून के एक सामाजिक कार्यकर्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है.
सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 2 FIR दर्ज हुई हैं. कांग्रेस नेता की शिकायत पर बेंगलुरु में दर्ज 'जीरो FIR' को जांच के लिए हल्द्वानी ट्रांसफर किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के खिलाफ भी हल्द्वानी में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. कोर्ट को सीसीटीवी फुटेज और सबूत सुरक्षित रखने का भी आश्वासन दिया गया है.
उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद रामलीला मैदान के कथित 'शुद्धिकरण' का विवाद अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. देहरादून के एक सामाजिक कार्यकर्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है.
सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 2 FIR दर्ज हुई हैं. कांग्रेस नेता की शिकायत पर बेंगलुरु में दर्ज 'जीरो FIR' को जांच के लिए हल्द्वानी ट्रांसफर किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के खिलाफ भी हल्द्वानी में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. कोर्ट को सीसीटीवी फुटेज और सबूत सुरक्षित रखने का भी आश्वासन दिया गया है.