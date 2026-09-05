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खड़गे की जनसभा के बाद मैदान के 'शुद्धिकरण' पर बवाल, BJP नेताओं पर FIR; जानें राहुल गांधी पर क्यों हुआ केस

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BENGALURU ZERO FIR AGAINST UTTARAKHAND BJP LEADERS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2026 at 5:33 PM IST

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उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद रामलीला मैदान के कथित 'शुद्धिकरण' को लेकर देशव्यापी सियासी बवाल खड़ा हो गया है. आरोप है कि खड़गे के अनुसूचित जाति से होने के कारण स्थानीय बीजेपी नेताओं ने मैदान को अपवित्र मानकर वहां पूजा-पाठ किया। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने कांग्रेस नेता की शिकायत पर उत्तराखंड के BJP नेताओं के खिलाफ जीरो FIR दर्ज की है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना को छुआछूत और डॉ. बीआर अंबेडकर के महाड सत्याग्रह से जोड़ते हुए राज्यसभा में भी उठाया. वहीं, दूसरी ओर इस मामले को कथित तौर पर जातिवादी रंग देने के आरोप में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी हल्द्वानी में FIR दर्ज कराई गई है.

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद रामलीला मैदान के कथित 'शुद्धिकरण' को लेकर देशव्यापी सियासी बवाल खड़ा हो गया है. आरोप है कि खड़गे के अनुसूचित जाति से होने के कारण स्थानीय बीजेपी नेताओं ने मैदान को अपवित्र मानकर वहां पूजा-पाठ किया। इस मामले में बेंगलुरु पुलिस ने कांग्रेस नेता की शिकायत पर उत्तराखंड के BJP नेताओं के खिलाफ जीरो FIR दर्ज की है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना को छुआछूत और डॉ. बीआर अंबेडकर के महाड सत्याग्रह से जोड़ते हुए राज्यसभा में भी उठाया. वहीं, दूसरी ओर इस मामले को कथित तौर पर जातिवादी रंग देने के आरोप में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भी हल्द्वानी में FIR दर्ज कराई गई है.

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