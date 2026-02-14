ETV Bharat / Videos

शिव भक्त सन्नमल्लप्पा की अनोखी कहानी: 22 लाख खर्च कर स्थापित किए एक लाख शिवलिंग - 1 LAKH SHIVA LINGAS IN A VILLAGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
शिव भक्त सन्नमल्लप्पा की अनोखी कहानी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 10:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कर्नाटक के दावणगेरे के सन्नमल्लप्पा ने 22 लाख रुपये खर्च कर एक लाख शिवलिंग स्थापित किए हैं. यहां कुल 20 शिवलिंग पीठ हैं और हर पीठ में पांच हजार शिवलिंग उकेरे गए हैं. आखिर सन्नमल्लप्पा ने इन शिवलिंगों की स्थापना क्यों की. इसके पीछे एक कहानी है. दरअसल, सन्नमल्लपा कई मुश्किलों का सामना कर रहे थे. तभी सपने में उन्हें शिवलिंग दिखाई दिए. उन्होंने गुरुओं से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने उन्हें शिवलिंग स्थापित करने को कहा.  

ये शिवलिंग आंध्रप्रदेश के अलागड्डा में बनाए गए और वहां से लाकर यहां स्थापित किए गए. सन्नमल्लप्पा कहते हैं कि जब से यहां शिवलिंग स्थापित किए गए, तब से उनकी परेशानी खत्म हो गई.  

ये इलाका पहले महेश्वर तोटा यानी महेश्वर का बगीचा के नाम से जाना जाता था. यहां एक मेला भी लगता था, लेकिन धीरे-धीरे वहां खेत बन गए और मेला बंद हो गया. हालांकि अब भी ये जगह महेश्वर तोटा के नाम से ही जाना जाता है. सन्नमल्लप्पा ने अपने खेत में इस मंदिर का निर्माण कराया है. यहां चारों ओर खेत और जंगल हैं. यहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, जिससे यहां आने वाले लोगों को परेशानी होती है.

कर्नाटक के दावणगेरे के सन्नमल्लप्पा ने 22 लाख रुपये खर्च कर एक लाख शिवलिंग स्थापित किए हैं. यहां कुल 20 शिवलिंग पीठ हैं और हर पीठ में पांच हजार शिवलिंग उकेरे गए हैं. आखिर सन्नमल्लप्पा ने इन शिवलिंगों की स्थापना क्यों की. इसके पीछे एक कहानी है. दरअसल, सन्नमल्लपा कई मुश्किलों का सामना कर रहे थे. तभी सपने में उन्हें शिवलिंग दिखाई दिए. उन्होंने गुरुओं से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने उन्हें शिवलिंग स्थापित करने को कहा.  

ये शिवलिंग आंध्रप्रदेश के अलागड्डा में बनाए गए और वहां से लाकर यहां स्थापित किए गए. सन्नमल्लप्पा कहते हैं कि जब से यहां शिवलिंग स्थापित किए गए, तब से उनकी परेशानी खत्म हो गई.  

ये इलाका पहले महेश्वर तोटा यानी महेश्वर का बगीचा के नाम से जाना जाता था. यहां एक मेला भी लगता था, लेकिन धीरे-धीरे वहां खेत बन गए और मेला बंद हो गया. हालांकि अब भी ये जगह महेश्वर तोटा के नाम से ही जाना जाता है. सन्नमल्लप्पा ने अपने खेत में इस मंदिर का निर्माण कराया है. यहां चारों ओर खेत और जंगल हैं. यहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क नहीं है, जिससे यहां आने वाले लोगों को परेशानी होती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

1 LAKH SHIVA LINGAS IN A VILLAGE
शिव भक्त सन्नमल्लप्पा
शिवलिंग की अनोखी कहानी
शिवलिंग पीठ
1 LAKH SHIVA LINGAS IN A VILLAGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

पूरा देश शहीदों को कर रहा है याद

पुलवामा आतंकी हमले की सातवीं बरसी आज, पूरा देश शहीदों को कर रहा है याद

February 14, 2026 at 9:37 PM IST
बाहुबली विमान C-130J से ELF पर उतरे पीएम मोदी

असम में रचा गया एक और इतिहास: बाहुबली विमान C-130J से ELF पर उतरे पीएम मोदी, देखा वायुसेना के विमानों का करतब

February 14, 2026 at 7:20 PM IST
दुर्लभ समान का विशाल इंजीनियरिंग म्यूजियम

दुर्लभ समान का विशाल इंजीनियरिंग म्यूजियम, रिटायर्ड इंजीनियर अक्षय पटनायक का अनोखा जुनून

February 14, 2026 at 3:42 PM IST
Example of social harmony

महाराष्ट्र में एक ग्राम सभा ने पास किया 'जाति-मुक्त गांव' का प्रस्ताव, सामाजिक समरसता की मिसाल

February 13, 2026 at 11:12 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.