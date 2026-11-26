तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को पुरुष सरकारी कर्मचारियों के लिए 15 दिन के पितृत्व अवकाश (पैटरनिटी लीव) की घोषणा की. राज्य में पहली बार पुरुष सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की गई है. सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि पुरुष सरकारी कर्मचारी 15 दिन के पितृत्व अवकाश का लाभ उठा सकते हैं. वे यह अवकाश बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या जन्म के छह महीने के भीतर ले सकते हैं. हालांकि तमिलनाडु में महिला सरकारी कर्मचारियों को अभी 365 दिन की मैटरनिटी लीव (मातृत्व अवकाश) मिलती है, लेकिन सरकार को पुरुष कर्मचारियों की तरफ से यह निवेदन किया गया है कि उन्हें भी इसी तरह की छुट्टी का प्रावधान दिया जाए. इस विषय पर ध्यान से सोचने के बाद तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पहली बार पैटरनिटी लीव शुरू करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री विजय ने इस बारे में एक आधिकारिक आदेश जारी किया है.