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ज्यूडिशियल अधिकारियों को बंधक बनाने का मामला: जांच के लिए मालदा में NIA की टीम, प्रदेश में सियासी पारा हाई - NIA TEAM ARRIVED AT KALIACHAK

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मालदा में NIA की टीम (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 5, 2026 at 1:41 PM IST

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पश्चिम बंगाल के मालदा में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को बंधक बनाये जाने के मामले में NIA ने जांच तेज कर दी है. NIA की टीम ने कालियाचक का दौरा किया. टीम के सदस्य कालियाचक ब्लॉक नंबर 2 दफ्तर में पहुंचे, जहां ज्यूडिशल अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना सामने आई थी. NIA की जांच शुरू होने से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने NIA पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है. वहीं, बीजेपी ने ममता सरकार पर असामाजिक तत्वों का साथ देने का आरोप लगाया है और कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो राज्य में चुनाव कराना भी मुश्किल हो जाएगा.  

मामला बुधवार का है, जब कालियाचक में विचाराधीन वोटरों के नामों की जांच के लिए गए न्यायिक अधिकारियों की टीम को लोगों ने बंधक बना लिया. उन्होंने करीब 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया. जब पुलिस ने किसी तरह अधिकारियों को वहां से बाहर किया तो लोगों ने उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया. इस मामले में 19 केस दर्ज किए गए और 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 

पश्चिम बंगाल के मालदा में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को बंधक बनाये जाने के मामले में NIA ने जांच तेज कर दी है. NIA की टीम ने कालियाचक का दौरा किया. टीम के सदस्य कालियाचक ब्लॉक नंबर 2 दफ्तर में पहुंचे, जहां ज्यूडिशल अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना सामने आई थी. NIA की जांच शुरू होने से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने NIA पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है. वहीं, बीजेपी ने ममता सरकार पर असामाजिक तत्वों का साथ देने का आरोप लगाया है और कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो राज्य में चुनाव कराना भी मुश्किल हो जाएगा.  

मामला बुधवार का है, जब कालियाचक में विचाराधीन वोटरों के नामों की जांच के लिए गए न्यायिक अधिकारियों की टीम को लोगों ने बंधक बना लिया. उन्होंने करीब 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया. जब पुलिस ने किसी तरह अधिकारियों को वहां से बाहर किया तो लोगों ने उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया. इस मामले में 19 केस दर्ज किए गए और 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 

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