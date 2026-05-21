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66 साल के हुए मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल, 400 से ज्यादा फिल्मों में किया काम - MOHANLAL TURNS 66

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66 साल के हुए अभिनेता मोहनलाल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 21, 2026 at 4:50 PM IST

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मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल गुरुवार को 66 वर्ष के हो गए। अपने शानदार अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा के दम पर उन्होंने भारतीय सिनेमा में चार दशक से ज्यादा का शानदार सफर तय किया है. 21 मई 1960 को केरल के एलंदूर में जन्मे मोहनलाल विश्वनाथन भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में गिने जाते हैं. उन्होंने अपने फिल्मी सफर में मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा की 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. मलयालम सिनेमा के बेहतरीन कलाकारों में से एक माने जाने वाले मोहनलाल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म 'मंजिल विरिंज पूक्कड़' से की थी। इस फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी. 1980 और 1990 के दशक में, उन्होंने समीक्षकों की सराही गई और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों से खूब शोहरत हासिल की. उनके कुछ यादगार फिल्मों में ‘किरीड़म’, ‘भारदम’, ‘मणिचित्राथाझु’, ‘स्पडिगम’ और ‘वानप्रस्थम’ शामिल हैं.  ‘भारदम’ में उनके किरदार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। वहीं ‘वानप्रस्थम’ से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जमकर तारीफ बटोरीं. मोहनलाल 'नरसिम्हम', 'पुलिमुरुगन' और 'लूसिफर' जैसी फिल्मों के जरिए ब्लॉकबस्टर मलयालम एंटरटेनर्स का पर्याय बन गए. खास बात ये है कि उनकी 'पुलिमुरुगन' बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली मलयालम फिल्म बनी. उनकी बहुमुखी प्रतिभा 'किलुक्कम', 'चित्रम' और 'नाडोडीकट्टू' जैसी कॉमेडी क्लासिक्स में भी देखने को मिली। इनमें से कई आज भी दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं. हाल के साल में, मोहनलाल ने बेहद सफल थ्रिलर फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' के जरिए पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अभिनेता जल्द ही 'दृश्यम 3' सहित अपनी आने वाली कई परियोजनाओं में भी नजर आने वाले हैं.

मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल गुरुवार को 66 वर्ष के हो गए। अपने शानदार अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा के दम पर उन्होंने भारतीय सिनेमा में चार दशक से ज्यादा का शानदार सफर तय किया है. 21 मई 1960 को केरल के एलंदूर में जन्मे मोहनलाल विश्वनाथन भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में गिने जाते हैं. उन्होंने अपने फिल्मी सफर में मलयालम, तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा की 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. मलयालम सिनेमा के बेहतरीन कलाकारों में से एक माने जाने वाले मोहनलाल ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म 'मंजिल विरिंज पूक्कड़' से की थी। इस फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी. 1980 और 1990 के दशक में, उन्होंने समीक्षकों की सराही गई और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों से खूब शोहरत हासिल की. उनके कुछ यादगार फिल्मों में ‘किरीड़म’, ‘भारदम’, ‘मणिचित्राथाझु’, ‘स्पडिगम’ और ‘वानप्रस्थम’ शामिल हैं.  ‘भारदम’ में उनके किरदार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। वहीं ‘वानप्रस्थम’ से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जमकर तारीफ बटोरीं. मोहनलाल 'नरसिम्हम', 'पुलिमुरुगन' और 'लूसिफर' जैसी फिल्मों के जरिए ब्लॉकबस्टर मलयालम एंटरटेनर्स का पर्याय बन गए. खास बात ये है कि उनकी 'पुलिमुरुगन' बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली मलयालम फिल्म बनी. उनकी बहुमुखी प्रतिभा 'किलुक्कम', 'चित्रम' और 'नाडोडीकट्टू' जैसी कॉमेडी क्लासिक्स में भी देखने को मिली। इनमें से कई आज भी दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं. हाल के साल में, मोहनलाल ने बेहद सफल थ्रिलर फ्रैंचाइजी 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' के जरिए पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अभिनेता जल्द ही 'दृश्यम 3' सहित अपनी आने वाली कई परियोजनाओं में भी नजर आने वाले हैं.

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