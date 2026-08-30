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'भारत को बनाएं नशा मुक्त', मन की बात कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी की देशवासियों से अपील

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नशा के खिलाफ अभियान (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2026 at 8:06 PM IST

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पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से देश को नशा मुक्त बनाने की अपील की. 'मन की बात' के 137वें एपिसोड में पीएम ने कहा कि 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान पूरे देश में जोर पकड़ रहा है. पीएम मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्ति से जुड़े प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की अपील की. स्वस्थ युवा समाज के बिना विकसित भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है. इसके लिए जरूरी है कि इसमें युवा योगदान दें. युवा पीढ़ी को नशा को मुक्त बनाने के लिए सरकार लगातार अभियान चला रही है.  

पीएम मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से देश को नशा मुक्त बनाने की अपील की. 'मन की बात' के 137वें एपिसोड में पीएम ने कहा कि 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान पूरे देश में जोर पकड़ रहा है. पीएम मोदी ने कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्ति से जुड़े प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की अपील की. स्वस्थ युवा समाज के बिना विकसित भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है. इसके लिए जरूरी है कि इसमें युवा योगदान दें. युवा पीढ़ी को नशा को मुक्त बनाने के लिए सरकार लगातार अभियान चला रही है.  

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