ETV Bharat / Videos

मिट्टी के कुल्हड़ से लाखों का व्यवसाय, टेराकोटा आर्टिस्ट मकर केतन साहू ने बदली कई लोगों की जिंदगी - KULHAD MAKING CHANGED LIVES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 9:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्हड़ की चाय का स्वाद अपने आप में अनोखा होता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कुल्हड़ बनाकर कोई लाखों रुपये कमा सकता है? अगर नहीं तो मिलिए ओड़िशा के केंद्रपाड़ा के मकर केतन साहू से... जो ना सिर्फ खुद लागों रुपये कमाते हैं, बल्कि उन्होंने कई लोगो को रोजगार भी दे रखा है.  

49 साल के मकर टेराकोटा आर्टिस्ट हैं.. 1999 तक वो  दूसरे लोगो को ट्रेनिंग देते थे.. लेकिन अचानक एक विचार ने उनकी जिंदगी बदल दी. वो एक गैर सरकार संस्था में दूसरे लोगों को टेराकोटा की ट्रेनिंग देते थे. उनके मन में आया कि जिसको हम सिखाते हैं वो 10 से 20 रुपये कमा लेता है, लेकिन मुझे सिर्फ 3 से 4 हजार रुपये मिलते हैं. यही सोचकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खुद का व्यवसाय शुरू किया. गुजरात और मध्यप्रदेश से मशीनें मंगाई और जब काम बढ़ा तो कई लोगों को काम पर रख लिया. उनके यहां काम करने वाले भी 14000-15000 रुपये महीने का कमा लेते हैं.  

डॉक्टर भी प्लास्टिक के कप में चाय पीने की सलाह नहीं देते हैं.. ऐसे में मकर का कुल्हड़ लगातार पोपुलर हो रहा है. भुवनेश्वर और कटक जैसे शहरों में इसकी जबर्दस्त मांग है और ऐसे में उनका कारोबार बढ़ता जा रहा है. 

कुल्हड़ की चाय का स्वाद अपने आप में अनोखा होता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कुल्हड़ बनाकर कोई लाखों रुपये कमा सकता है? अगर नहीं तो मिलिए ओड़िशा के केंद्रपाड़ा के मकर केतन साहू से... जो ना सिर्फ खुद लागों रुपये कमाते हैं, बल्कि उन्होंने कई लोगो को रोजगार भी दे रखा है.  

49 साल के मकर टेराकोटा आर्टिस्ट हैं.. 1999 तक वो  दूसरे लोगो को ट्रेनिंग देते थे.. लेकिन अचानक एक विचार ने उनकी जिंदगी बदल दी. वो एक गैर सरकार संस्था में दूसरे लोगों को टेराकोटा की ट्रेनिंग देते थे. उनके मन में आया कि जिसको हम सिखाते हैं वो 10 से 20 रुपये कमा लेता है, लेकिन मुझे सिर्फ 3 से 4 हजार रुपये मिलते हैं. यही सोचकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खुद का व्यवसाय शुरू किया. गुजरात और मध्यप्रदेश से मशीनें मंगाई और जब काम बढ़ा तो कई लोगों को काम पर रख लिया. उनके यहां काम करने वाले भी 14000-15000 रुपये महीने का कमा लेते हैं.  

डॉक्टर भी प्लास्टिक के कप में चाय पीने की सलाह नहीं देते हैं.. ऐसे में मकर का कुल्हड़ लगातार पोपुलर हो रहा है. भुवनेश्वर और कटक जैसे शहरों में इसकी जबर्दस्त मांग है और ऐसे में उनका कारोबार बढ़ता जा रहा है. 

For All Latest Updates

TAGGED:

कुल्हड़ से लाखों का व्यवसाय
KULHAD MAKING CHANGED LIVES
टेराकोटा आर्टिस्ट मकर केतन साहू
मकर केतन साहू की कला
KULHAD MAKING CHANGED LIVES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

special song for 2030 Commonwealth Games

2030 अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए केरल के प्रोफेसर ने बनाया स्पेशल सॉन्ग

December 22, 2025 at 9:00 PM IST
Gujarati girls' 'organic' startup

गुजराती लड़कियों का 'आर्गेनिक' स्टार्टअप, पढ़ रहीं आत्मनिर्भर बनने का पाठ

December 22, 2025 at 8:32 PM IST
Protest for Aravalli hills

अरावली पहाड़ी को लेकर केंद्रीय मंत्री का बयान, "इसकी रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध", दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में विरोध, प्रदर्शन और आंदोलन

December 22, 2025 at 8:18 PM IST
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की शानदार जीत, विपक्ष ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

December 22, 2025 at 8:05 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.