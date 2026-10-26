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मानहानि मामले में राहुल गांधी पर बड़ा फैसला; सुल्तानपुर MP/MLA कोर्ट ने किया बरी

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मानहानि मामले में राहुल गांधी पर बड़ा फैसला (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 26, 2026 at 5:43 PM IST

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कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को MP/MLA कोर्ट ने मानहानि मामले में बरी कर दिया है. सोमवार को कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप था. कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के MP/MLA कोर्ट से बाइज्जत बरी होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल रहा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों ने ढोल-नगाड़े बजाकर जश्न मनाया और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए.  MP/MLA कोर्ट ने फैसले में तीन बिंदुओं पर राहुल गांधी को दोषी नहीं माना है. कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि बड़े नेता के खिलाफ ऐसे मामले दायर करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. ऐसे मामलों से कोर्ट का समय बर्बाद होता है. कोर्ट की यह टिप्पणी वादी और उनके पक्ष को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि वह आगे कार्रवाई के लिए अपील करें या नहीं.

कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को MP/MLA कोर्ट ने मानहानि मामले में बरी कर दिया है. सोमवार को कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप था. कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के MP/MLA कोर्ट से बाइज्जत बरी होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल रहा. कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों ने ढोल-नगाड़े बजाकर जश्न मनाया और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए.  MP/MLA कोर्ट ने फैसले में तीन बिंदुओं पर राहुल गांधी को दोषी नहीं माना है. कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा कि बड़े नेता के खिलाफ ऐसे मामले दायर करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. ऐसे मामलों से कोर्ट का समय बर्बाद होता है. कोर्ट की यह टिप्पणी वादी और उनके पक्ष को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि वह आगे कार्रवाई के लिए अपील करें या नहीं.

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राहुल गांधी मानहानि मामले में बरी

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