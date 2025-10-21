ETV Bharat / Videos

पंजाब में बड़ी आतंकवादी साजिश नाकाम, रॉकेट लॉन्चर के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

October 21, 2025

पंजाब के अमृतसर से पुलिस और केंद्रीय एजेंसी ने एंटी-टैंक रॉकेट लॉन्चर के साथ ISI के दो आतंकवादियों को अरेस्ट किया. गिरफ्तार आरोपियों के नाम महकदीप सिंह उर्फ महक और आदित्य उर्फ आधी है. दोनों की उम्र 18 से 19 साल के बीच है. ये दोनों आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ विक्की के लिए काम कर रहे थे. जो फिलहाल फिरोजपुर जेल में बंद है. विक्की ने ही ISI से संपर्क किया और ड्रोन से रॉकेट लॉन्चर मंगवाया. पंजाब के डीजीपी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि, ये रॉकट लॉन्चर किसी बड़े आतंकवादी हमले के लिए मंगाया गया था. पुलिस फिरोजपुर जेल में बंद विक्की से पूछताछ की तैयारी में है. पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है.इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है. जिसके बाद एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है.

