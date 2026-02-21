ETV Bharat / Videos

श्रीनगर में सड़क बड़ा हादसा: नहर में गिरा CRPF जवानों को ले जा रहा बुलेटप्रूफ वाहन, 9 जवान जख्मी - MAJOR ROAD ACCIDENT IN SRINAGAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
श्रीनगर में सड़क बड़ा हादसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 21, 2026 at 7:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. CRPF जवानों को ले जा रहा एक बुलेटप्रूफ वाहन नहर में जा गिरा, जिसमें 9 जवान जख्मी हो गए. ये हादसा श्रीनगर के बाहरी इलाके अहमदनगर में हुआ. घायल जवानों को SKIMS में भर्ती कराया गया है.  

जानकारी के अनुसार, सीआरपीएफ का बुलेटप्रूफ बंकर वाहन अपनी नियमित ड्यूटी पर था. जैसे ही वाहन श्रीनगर के अहमदनगर क्षेत्र में पहुंचा. चालक अचानक वाहन पर से अपना नियंत्रण खो बैठा और वाहन नहर में जा गिरा. हादसे के बाद घटनास्थल के पास अफरातफरी मच गयी. घटनास्थल पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया.  

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और राहगीर मदद के लिए दौड़ पड़े. काफी मशक्कत के बाद वाहन के भीतर फंसे जवानों को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया.  घायल सभी जवानों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है और वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

हादसे के बाद सुरक्षा और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की बारीकी से जांच की जाएगी. क्या ये हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ. या चालक की गलती थी या फिर कोई साजिश? जांच टीम सभी एंगल से हादसे की जांच करेगी.

श्रीनगर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. CRPF जवानों को ले जा रहा एक बुलेटप्रूफ वाहन नहर में जा गिरा, जिसमें 9 जवान जख्मी हो गए. ये हादसा श्रीनगर के बाहरी इलाके अहमदनगर में हुआ. घायल जवानों को SKIMS में भर्ती कराया गया है.  

जानकारी के अनुसार, सीआरपीएफ का बुलेटप्रूफ बंकर वाहन अपनी नियमित ड्यूटी पर था. जैसे ही वाहन श्रीनगर के अहमदनगर क्षेत्र में पहुंचा. चालक अचानक वाहन पर से अपना नियंत्रण खो बैठा और वाहन नहर में जा गिरा. हादसे के बाद घटनास्थल के पास अफरातफरी मच गयी. घटनास्थल पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया.  

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और राहगीर मदद के लिए दौड़ पड़े. काफी मशक्कत के बाद वाहन के भीतर फंसे जवानों को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भेजा गया.  घायल सभी जवानों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है और वो डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

हादसे के बाद सुरक्षा और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के कारणों की बारीकी से जांच की जाएगी. क्या ये हादसा तकनीकी खराबी के कारण हुआ. या चालक की गलती थी या फिर कोई साजिश? जांच टीम सभी एंगल से हादसे की जांच करेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAJOR ROAD ACCIDENT IN SRINAGAR
श्रीनगर में सड़क बड़ा हादसा
नहर में गिरा CRPF का वाहन
CRPF के 9 जवान जख्मी
MAJOR ROAD ACCIDENT IN SRINAGAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

भारत समेत दुनियाभर के देशों को बड़ी राहत

ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट का झटका, भारत समेत दुनियाभर के देशों को बड़ी राहत

February 21, 2026 at 3:45 PM IST
SC's big decision regarding SIR in West Bengal

पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर SC का बड़ा फैसला, कोलकाता HC को ज्यूडिशियल ऑफिसरों की नियुक्ति का दिया निर्देश

February 20, 2026 at 10:41 PM IST
Sambalpur Farmer Success Story

संबलपुर के किसान ने ऑर्गेनिक थाई और जापानी ब्लैक डायमंड अमरूद से सालाना 50 लाख रुपये कमाए

February 20, 2026 at 9:04 PM IST
Story of Lakshmi from Odisha

व्हील चेयर पर एग्जाम देने पहुंची, पैरों से लिखी कॉपी, ओडिशा के लक्ष्मी की कहानी

February 20, 2026 at 8:16 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.