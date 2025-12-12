ETV Bharat / Videos

आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा, चिंतूर में घाटी में गिरी बस, 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल

Published : December 12, 2025 at 6:40 PM IST

आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में शुक्रवार को एक बस सड़क से फिसलकर नीचे गरि गई. जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई.हादसा चिंतूर-मारेदुमिल्ली घाट रोड पर हुआ. चित्तूर ज़िले से श्रद्धालुओं को ले जा रही बस घने कोहरे के कारण एक तीखे मोड़ के पास पलट गई. बस में 37 यात्री सवार थे, जो भद्राचलम और अन्नावरम जा रहे थे.

हादसे के बाद पुलिस मौके पहुंची. राहत और बचाव का काम शुरू किया. घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के बाद चिंतूर और मारेदुमिल्ली घाट रोड पर ट्रैफिक रुक गया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्र बाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया है. पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है.

BUS ACCIDENT IN AP
आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा
घाटी में गिरी बस
BUS ACCIDENT IN ANDHRA PRADESH
BUS ACCIDENT IN ANDHRA PRADESH

ETV Bharat Hindi Team

