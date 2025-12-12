आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में शुक्रवार को एक बस सड़क से फिसलकर नीचे गरि गई. जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद चीख पुकार मच गई.हादसा चिंतूर-मारेदुमिल्ली घाट रोड पर हुआ. चित्तूर ज़िले से श्रद्धालुओं को ले जा रही बस घने कोहरे के कारण एक तीखे मोड़ के पास पलट गई. बस में 37 यात्री सवार थे, जो भद्राचलम और अन्नावरम जा रहे थे.

हादसे के बाद पुलिस मौके पहुंची. राहत और बचाव का काम शुरू किया. घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के बाद चिंतूर और मारेदुमिल्ली घाट रोड पर ट्रैफिक रुक गया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्र बाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया है. पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है.