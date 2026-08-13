लाल किला कार बम विस्फोट मामले में बड़ा खुलासा: UN सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट ने अलकायदा को बताया मुख्य साजिशकर्ता - RED FORT BLAST MASTERMIND
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Published : August 13, 2026 at 8:13 PM IST
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के सामने नवंबर 2025 में हुए भीषण कार बम विस्फोट मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है. संयुक्त राष्ट्र (UN) की सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई ताजा रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि इस आतंकवादी हमले का मुख्य सूत्रधार 'अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट' (AQIS) था. अगस्त 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष रखी गई यह रिपोर्ट 16 दिसंबर 2025 से 9 जून 2026 के मध्य की आतंकी गतिविधियों व सुरक्षा परिदृश्य के गहन विश्लेषण पर आधारित है. यह रिपोर्ट इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे पूर्व फरवरी में सामने आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इस विस्फोट को जैश-ए-मोहम्मद से जोड़ने वाली शुरुआती जानकारियों का भी उल्लेख किया गया था.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के सामने नवंबर 2025 में हुए भीषण कार बम विस्फोट मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है. संयुक्त राष्ट्र (UN) की सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई ताजा रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि इस आतंकवादी हमले का मुख्य सूत्रधार 'अल-कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट' (AQIS) था. अगस्त 2026 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष रखी गई यह रिपोर्ट 16 दिसंबर 2025 से 9 जून 2026 के मध्य की आतंकी गतिविधियों व सुरक्षा परिदृश्य के गहन विश्लेषण पर आधारित है. यह रिपोर्ट इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इससे पूर्व फरवरी में सामने आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इस विस्फोट को जैश-ए-मोहम्मद से जोड़ने वाली शुरुआती जानकारियों का भी उल्लेख किया गया था.